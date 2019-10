„Verantwortung leben – dem Rad in die Speichen packen“ war die Heilige Messe zum Erntedankfest des Landvolks aus Seppenrade am Samstag überschrieben. Die Halle des Lohnunternehmens Schrey & Lendermann war voll besetzt. Landfrauen, Ortsverein und Landjugend, die den Altar mit vielen Früchten geschmückt hatten, hatten die Messe von Pfarrer Siegbert Hellkuhl auch durch Gebete, Fürbitten und die Predigt mitgestaltet. Die Gruppe Taktlos und die Dorfmusikanten sorgten für die musikalische Untermalung.

„ Der Griff in die vollen Regale ist nicht selbstverständlich. Viele Menschen auf der Erde müssen hungern. Der Griff in die vollen Regale ist nicht selbstverständlich. Viele Menschen auf der Erde müssen hungern. “ Pfarrer Siegbert Hellkuhl

Das Leben von und in der Natur, die es auch für die Zukunft zu bewahren gilt, und der Dank an den Schöpfer für eine gute Ernte standen im Mittelpunkt der Gebete. „Der Griff in die vollen Regale ist nicht selbstverständlich. Viele Menschen auf der Erde müssen hungern. Daran können sich auch viele Ältere noch erinnern. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten, denn der Mensch hat Beziehung zum Boden und Erde. Aber die Pflanzen müssen gehegt und gepflegt werden. Auch der Arbeit dieser Menschen ist zu danken. Der Bauer ist der Partner der Schöpfung. Wir leiden keine (Hungers-)Not. Vergessen wir aber nicht die Armen in der Welt und in unserem Dorf. Daher ist die Kollekte für die Pfarrcaritas bestimmt.“, betonte Pfarrer Hellkuhl. Mit 425,52 Euro aus der Kollekte kann nun bedürftigen Familien von der Pfarrcaritas geholfen werden.

Die Landjugend nahm in ihrer Predigt Bezug von Gott zur Landwirtschaft, die zurzeit einem großen Druck ausgesetzt sei. „Wir brauchen starke Speichen, in die wir packen müssen, um das Rad ins Rollen zu bringen. Aus Mutter Erde sprießt alles Leben. Zum Beispiel ist Mais keine Monokultur, sondern wichtig für saubere Luft“, sagten die jungen Leute. Dafür gab es viel Beifall.

„ Wir sollten mit euch einen Mietvertrag für die nächsten zehn Jahre machen. Wir sollten mit euch einen Mietvertrag für die nächsten zehn Jahre machen. “ Michael Muhle

Nach dem feierlichen Schlusssegen bedankten sich die drei landwirtschaftlichen Gruppierungen bei den vielen Gottesdienstbesuchern für ihr Erscheinen, den Mitgestaltern der feierlichen Messe und den Familien Schrey und Lendermann für die Bereitstellung der großen Halle. „Wir sollten mit euch einen Mietvertrag für die nächsten zehn Jahre machen“, dankte Michael Muhle den Firmeninhabern für ihr Entgegenkommen.

Im Anschluss verbrachten Jung und Alt noch viele gemütliche Stunden mit Musik und Tanz. Vor der Halle gab es eine Stärkung mit Würstchen vom Grill. Und die Kinder hatten ihren Spaß beim Stockbrotbacken über dem offenen Feuer.