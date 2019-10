Auf den Tag fast zwei Jahre ist es her, dass das Improvisationstheater von „Das Gelbe vom Ei“ aus Hamburg im „Hotel zur Post“ gastierte. Damals vor ausverkauftem Haus. Jetzt gibt es ein Wiedersehen: Auf Einladung der Bürgerstiftung kommt das Improtheater am 30. November (Samstag) erneut nach Lüdinghausen. Ein Priester, der sich beim Wrestling prügelt, Papa Schlumpf im Drogengeschäft oder das Umdichten des Liedes „Hänschen klein“ sind nur ein paar Beispiele für das, was die Zuschauer im „Hotel zur Post“ ab 19.30 Uhr erwartet, heißt es in der Ankündigung der Bürgerstiftung.

Auf Zuruf Ideen für Geschichten

Wenn die Gruppe die Bühne betritt, weiß keiner genau, was passieren wird, nicht einmal die Künstler selbst. Beim Improtheater gibt es kein Skript, keine abgesprochene Situation, alles entsteht spontan. Die Vorgaben liefern die Zuschauer. Sie führen Regie und steuern durch Zurufe Ideen für Geschichten bei, die dann sofort live vor den Augen aller lebendig werden. Das geschieht allerdings nicht im luftleeren Raum, sondern im Rahmen verschiedener Spielmodi und Szenen. So bekommen die Darsteller zum Beispiel die Aufgabe, eine bestimmte Szene in einem Filmgenre zu zeigen, ein Gefühl einzubauen oder eine fiktive Figur zu integrieren.

Geistesblitze werden aufgenommen

„Ob es eine ,Show der Experimente‘ wird, ein Match ,Männer gegen Frauen‘ oder ,jeder gegen jeden‘ – die Künstler beherrschen es, das Publikum zu begeistern und immer wieder zu überraschen. Geistesblitze werden aufgenommen, egal wie genial oder banal, daraus werden Geschichten und Songs geformt. Jede Show ist anders und nie wie die andere. Nur eins ist sicher: Es wird saukomisch“, schreibt die Bürgerstiftung in ihrer Pressemitteilung.

Die regelmäßigen Auftritte der Impro-Gruppe im renommierten Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg sind derzeit mindestens zwei Monate im Voraus ausverkauft. „Wer beim letzten Mal in Lüdinghausen dabei war, weiß, ob auf einer kleinen Bühne oder im großen Theater-Saal – eine Show von ,Das Gelbe vom Ei‘ ist jedes Mal ein Spektakel und kann süchtig machen“, heißt es in der Ankündigung abschließend.