Ruth Weiss berichtet aus ihrem Leben

Die Journalistin und Schriftstellerin Ruth Weiss kommt Mitte November zu zwei Veranstaltungen nach Lüdinghausen: Auf Vermittlung der Arbeitsstelle Gerechtigkeit und Frieden ist sie am 11. November (Montag) Gast am St.-Antonius-Gymnasium. Dort werden ab 10.30 Uhr ihre Erfahrungen als jüdisches Kind in der Zeit der Diktatur der Nationalsozialisten, besonders rund um die prägenden Einflüsse der Reichspogromnacht, im Mittelpunkt stehen und Schülern der Klassen 9 bis Q 1 vermittelt. Bezüge zu aktuellen antisemitischen Vorfällen, wie etwa der Angriff auf die Synagoge in Halle, sollen verdeutlichen, dass auch in Deutschland weiterhin rassistisches Denken vorhanden ist und welche Gefahren sich daraus ergeben können, heißt es in der Ankündigung der Arbeitsstelle.

Lesung in den Friedensräumen

Die zweite Veranstaltung findet am 11. November um 19 Uhr in den Friedensräumen, Kleine Münsterstraße 2, statt. Da die Autorin in den zurückliegenden Jahren schon an unterschiedlichen Stellen in Lüdinghausen aus ihren Büchern gelesen hat, sollen an dem Abend bislang unveröffentlichte Texte im Mittelpunkt stehen, die Begegnungen mit wichtigen Personen und deren Bedeutung ansprechen. Der Eintritt beträgt drei Euro.

Zehn Jahre in Lüdinghausen gelebt

Die heute 95-jährige Weiss hat bis vor drei Jahren fast zehn Jahre lang in Lüdinghausen gewohnt. Dem Verein Arbeitsstelle Gerechtigkeit und Frieden ist sie seit den Anfängen der 1970er Jahre eng verbunden, als sie noch als Wirtschaftsjournalistin mit Schwerpunkt Afrika als leitende Redakteurin bei der Deutschen Welle in Köln angestellt war. Sie hat über Jahrzehnte die Arbeit des Vereins aktiv begleitet und auf mehreren Fahrten Richtung Sambia mit Gruppen aus Lüdinghausen und Umgebung als bekannte Journalistin den Teilnehmern tiefere Einblicke in die Strukturern der Länder vermittelt, Verständnis für Verhaltensweisen anderer Kulturen geweckt und viele Türen geöffnet.

Mit dieser Veranstaltung beginnt der Verein Gerechtigkeit und Frieden, in den Friedensräumen einen zusätzlichen Akzent zu setzen. Zu den Aktivitäten der Arbeitskreise im Rahmen des AK Asyl, des AK Fair Handeln sowie des muttersprachlichen Unterrichts für Flüchtlinge sollen wieder verstärkt die weiten Themenfelder zu Gerechtigkeit und Frieden mit angeboten werden. So ist als nächstes eine Filmvorführung von „The Armed Man“, der „Friedensmesse“ des britischen Komponisten Karl Jenkins geplant.