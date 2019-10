Der Schnuppertag, zu dem die Dorfmusikanten jetzt ins Don-Bosco-Haus eingeladen hatten, war für die Musikgruppe ein Erfolg. Es waren einige Interessenten erschienen, die gern ein Instrument erlernen möchten oder schon eines beherrschen und damit den Verein vielleicht auf Dauer unterstützen wollen.

Der bisherige musikalische Leiter Frank Bücker , der die Dorfmusikanten in den vergangenen Jahren zu einem modernen Blasorchester geführt hatte, hatte sämtliche Ämter niedergelegt und den Verein auf eigenen Wunsch verlassen. Mit dem neuen musikalischen Leiter Andre Thies will die Gruppe nach vorne schauen und neue Wege gehen. Thies ist ein junger Musiker, der seit dem sechsten Lebensjahr ein Blasinstrument spielt und an der Landesmusikakademie zahlreiche Lehrgänge belegt hat. In diesem Jahr legte er erfolgreich die Prüfung zum Dirigenten ab.

Unverbindlich zu den Proben kommen

Interessenten, die jetzt keine Zeit hatten, bei den Dorfmusikanten reinzuschnuppern, aber ein Blasinstrument erlernen möchten, sind jederzeit eingeladen, an den Übungsabenden – jeweils mittwochs von 19 bis 21 Uhr im Don-Bosco-Haus – vorbeizuschauen. Weitere Informationen gibt es per E-Mail (seppenraderdorfmusikanten@web.de) oder im Internet.