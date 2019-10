Keine Favoriten beim Endspurt ausgemacht

Für Michael Spiekermann-Blankertz geht nicht sein Wunsch-Duo in den Endspurt um den Bundesvorsitz der SPD . „Ich hatte andere Favoriten“, erklärte der Sprecher der SPD-Ratsfraktion am Montag auf Anfrage der Westfälischen Nachrichten. Er hatte im Vorfeld auf Thomas Roth, den Staatsminister im Auswärtigen Amt, und die NRW-Landtagsabgeordnete Christina Kampmann gesetzt. Die hätten „frischen Wind“ in die Sozialdemokratie gebracht, ist er überzeugt.

Rennen ist völlig offen

Während Finanzminister Olaf Scholz mit seiner Bewerbungspartnerin Klara Geywitz für den Fortbestand der großen Koalition in Berlin stehe. Und die tue der SPD nicht gut. Aber, so stellt Spiekermann-Blankertz fest: „Scholz ist ein guter Politiker.“ Dennoch profitiere die Partei nicht von der guten Politik in der Koalition mit CDU /CSU im Bund.

Das langwierige Verfahren bei der Suche nach einer neuen Spitze „hat uns parteiintern gut getan“, sagt der SPD-Ratsherr: „Die Zeit müssen wir uns nehmen.“ Nach außen sei die Wirkung allerdings wohl eher negativ. Das Ganze dauere zu lange. Wer am Ende das Rennen mache, sei völlig offen. Er selbst fühle sich den von Walter-Borjans und Esken vertretenen Positionen näher, betont Spiekermann-Blankertz.

Keine Frage von „drin oder draußen“

Auch der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Niko Gernitz hat bei der Mitgliederbefragung der vergangenen Wochen für das Duo Roth/Kampmann votiert. Wem er jetzt seine Stimme gebe, sei noch völlig offen. Für Olaf Scholz spricht aus seiner Sicht vor allem seine Partnerin Geywitz, denn „die ist richtig gut“. Allerdings stehe Scholz als GroKo-Verfechter nicht für einen Umschwung. Inhaltlich fühle er sich Walter-Borjans näher. Doch der und sein weiblicher Part Esken hätten in den Vorstellungsrunden eher thematisch eingeengt auf Wirtschafts- und Verteilungsfragen gesetzt. Zudem dürfe man bei seiner Entscheidung für oder gegen ein Kandidaten-Duo nicht auf die Frage „drin oder draußen“ in Sachen GroKo verengen.

Neben dem internen Wettbewerb um die Parteiführung treibt auch die Lüdinghauser Sozialdemokraten das desaströse Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl in Thüringen um. Die acht Prozent, die am Sonntag erreicht wurden, findet Gernitz schlicht „traurig, erschütternd“. Zumal Thüringen ja das „Geburtsland der Sozialdemokratie ist“. Jetzt müssten die „demokratischen Kräfte im Land Hand in Hand gehen“. Er hoffe, dass CDU und FDP in Thüringen dies möglich machten. Überrascht habe ihn, dass die Grünen bei der Wahl Stimmen verloren hätten. Bei der AFD habe ihn der hohe Anteil an jungen Wählern erschreckt. „Junge Leute auf dem Land sind nicht so grün und urban, wie man glaubt“, so seine Einschätzung. Politik müsse wieder „lokaler gedacht werden“.

Das Wort „Volkspartei“ habe man für die SPD in Thüringen noch nie benutzen können, sagt Spiekermann-Blankertz, der das Wahlergebnis als „enttäuschend“ empfindet. Eine Erklärung vermag er dafür nicht finden. Zumal der Spitzenkandidat Wolfgang Tiefensee, ehemaliger Oberbürgermeister von Leipzig und früherer Verkehrsminister im Bund, „renommiert und erfahren“ sei. Das Ergebnis der AFD hat Spiekermann-Blankertz schockiert. Und da redeten tatsächlich schon einige Christdemokraten von einer möglichen Zusammenarbeit – „mit Faschisten, wo leben wir denn hier?“.