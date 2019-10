In einem weiteren Verfahren verhandelt die 3. Strafkammer des Landgerichts Münster seit dieser Woche schwerwiegende Rauschgiftdelikte zweier heranwachsender Männer. Beim ersten Prozesstermin am Montag offenbarte sich ein Reigen aus Betäubungsmitteldelikten, als Verbindungen zu anderen Verfahren und Personen zu Tage traten.

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 20-jährigen Berufsschüler aus Olfen und einem 22-jährigen Mann aus Lüdinghausen vor, am 10. Januar 2017 sowie von November 2018 bis März 2019 mit Marihuana in nicht geringer Menge gehandelt und dabei eine Summe von 33 800 Euro erwirtschaftet zu haben.

Kontakt zu albanischen Dealern geknüpft

Da dem 22-Jährigen zu Beginn der Hauptverhandlung eine neue Pflichtverteidigerin beigeordnet wurde, sah der erste Verhandlungstag nur die Verlesung der Anklageschrift vor. Dabei fiel auch der Name eines gesondert Verfolgten und zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilten Drogendealers aus Havixbeck. Dieser scheint den nun Angeklagten den Kontakt zu albanischen und im Ruhrgebiet ansässigen Drogenhändlern vermittelt zu haben, bei denen die jungen Männer 1500 Gramm Marihuana erwarben und dann in Lüdinghausen und Olfen verkauften. Auch mit dem Havixbecker war im März 2019 ein Geschäft geplant, zu dem es jedoch nicht kam, weil dieser von fünf ebenfalls zu teils hohen Freiheitsstrafen verurteilten jungen Männern überfallen worden war.

Ein Schicksal, das die Angeklagten bereits im Januar 2017 ereilte. Ebenfalls unter dem Vorwand eines Drogengeschäfts, bei dem diese 250 Gramm Marihuana für 1500 Euro an einen vermeintlichen Käufer veräußern wollten, wurden sie damals Opfer eines Überfalls mehrerer gesondert verfolgter Männer. Dabei wurde ihnen 500 Gramm Marihuana geraubt.

Am zweiten Verhandlungstermin am Donnerstag (31. Oktober) werden sich die Angeklagten selbst zu den Vorwürfen äußern. Außerdem werden Vertreter der Jugendgerichtshilfe gehört. Der 20-jährige Berufsschüler aus Olfen, der Ende September aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, war laut Bundeszentralregisterauszug aufgrund von Sachbeschädigungen und eines Körperverletzungsdelikts bisher strafrechtlich in Erscheinung getreten.