Auf der Suche nach einem Ort zum Leben

Mit einem Wohnmobil ging es für Paul Szitar und Rebekka Mann Ende Juli Richtung Süden. Das Ehepaar, das seinen letzten festen Wohnsitz in Lüdinghausen hatte, wird noch mindestens neun Monate mit seinem Wohnmobil quer durch Europa reisen.

„Zurzeit befinden wir uns in Andalusien“, erzählt der 39 Jahre alte Szitar, der, wie seine 38-jährige Frau, für diese Reise Job und Wohnung aufgab. „Gestartet sind wir bei meinen Eltern in Senden. Von dort aus ging es über Nordfrankreich und Nordspanien weiter über Portugal in die spanische Provinz Cádiz. „Hier werden wir noch einige Wochen bleiben, bevor es voraussichtlich nach Marokko geht.“ Das Herbstwetter sei nun auch in Südspanien spürbar. „Davor fliehen wir ein bisschen.“

„ Hier werden wir noch einige Wochen bleiben, bevor es voraussichtlich nach Marokko geht. Hier werden wir noch einige Wochen bleiben, bevor es voraussichtlich nach Marokko geht. “ Paul Szitar

Das Wetter in Deutschland war jedoch nicht der ausschlaggebende Punkt, warum das Ehepaar seine Heimat verließ. „Wir kommen beide aus dem Bereich der Pädagogik und waren zuletzt in Kitas tätig.“ Irgendwann sei der Gedanke immer dominanter geworden, dass das (Arbeits-)Leben so nicht mehr weitergehen könne.

„Wir beschäftigen uns schon länger mit veganer Ernährung und Wildkräutern. Da meine Frau auch Ernährungsberaterin ist, haben wir beschlossen, uns in diesem Bereich langfristig selbstständig zu machen.“ Hierzu suche das Paar nun einen Ort, an dem es sich niederlassen kann. „Im Moment sind wir noch auf einer Sinnsuche. Aber nach dem Jahr, das wir für die Rundreise nutzen wollen, sind wir bezüglich des Landes, in dem wir uns niederlassen, offen. Auch Deutschland ist nicht ausgeschlossen.“ Einen Internetauftritt hat das Paar bereits.

„ Durch diese besondere Form des Urlaubs haben wir schon viele tolle Menschen kennengelernt. Durch diese besondere Form des Urlaubs haben wir schon viele tolle Menschen kennengelernt. “ Paul Szitar

Um sich diese einjährige Auszeit nehmen zu können, müsse man allerdings etwas auf der hohen Kante haben, betont Szitar. „Besonders teuer ist der Sprit und auch die Maut für das kleine Wohnmobil. Besonders im ersten Monat haben wir sehr teuer gelebt, da wir viel gefahren sind.“ Gespart werde allerdings seit jeher an der Unterkunft. „Wir machen entweder Wildcamping, was an den entsprechenden Orten erlaubt ist, oder Urlaub gegen Hilfe, anstatt Geld.“ Dann gibt das Paar Kurse für vegane Ernährung und das Leben mit Wildkräutern. „Durch diese besondere Form des Urlaubs haben wir schon viele tolle Menschen kennengelernt. Ich kann das nur jedem empfehlen“, schwärmt Szitar.

Das Leben auf engstem Raum mache dem Paar überhaupt nichts aus, versichert Szitar. „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Pössl. Wir sind ein gutes Team, und natürlich gibt es auch mal Reibereien. Aber wo gibt es die nicht?“

Das Wohnmobil habe natürlich seine Vor- und Nachteile. „Selbstverständlich gibt es viel größere Fahrzeuge mit mehr Komfort. Uns war jedoch nur wichtig, dass wir eine Toilette und – zur Not – eine Dusche dabei haben.“ Deshalb würde eine Reise mit einem Van nicht infrage kommen. „Allerdings wäre ein Van wendiger und flexibler.“ Besonders in kleinen Bergdörfern und auf den sogenannten „dirt roads“ in Portugal sei das sechs Meter lange Wohnmobil an seine Grenzen gekommen. „Da sind wir dann schon froh, nicht etwas noch Größeres dabei zu haben.“