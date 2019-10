Die ersten Gerüstbretter liegen schon: Im Zuge des dritten Bauabschnitts wird jetzt das letzte, rund 100 Meter lange Teilstück der Klostermauer an der Straße Hinterm Hagen bis zur Einfahrt des Anto­niushauses saniert. „Der Bereich soll baugleich zu den beiden vorherigen Abschnitten hergerichtet werden, so dass ein einheitliches Gesamtbild entsteht“, teilte Anja Kleykamp , Pressesprecherin der Stadt, am Dienstag auf Anfrage der WN mit. Da die Klostermauer komplett unter Denkmalschutz steht, waren auch im Vorfeld des dritten Bauabschnitts enge Abstimmungen mit der Denkmalbehörde erforderlich.

Maßnahme kostet rund 100 000 Euro

Das Mauerwerk ist an vielen Stellen stark sanierungsbedürftig und von Rissen durchzogen. Einzelne Steine sind so kaputt, dass sie ausgewechselt werden müssen. Mitarbeiter der Firma Austrup, die den Zuschlag für den Auftrag bekommen hat, werden die Mauer zunächst mit einem Hochdruckreiniger säubern. Anschließend werden die Fugen ausgekratzt und neu verfugt, erläuterte Kleykamp den Ablauf der Arbeiten. Den Abschluss bildet auch bei diesem Teil der Klostermauer eine sogenannte Biberschwanz-Kopfabdeckung. „Das Ganze soll optisch ein Hingucker werden“, betonte Kleykamp.

Wie lange die Sanierung dauern wird, ist schwer zu kalkulieren. Denn: „Die Arbeiten sind sehr witterungsabhängig“, machte die Sprecherin der Stadt deutlich. Die Kosten von rund 100 000 Euro muss die Kommune nicht alleine stemmen. Von der Bezirksregierung Münster gibt es Fördergelder in Höhe von circa 40 000 Euro.