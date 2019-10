Die Burg Lüdinghausen bleibt in den „dunklen Monaten“ an den Wochenenden geschlossen. Für Besucher der Burg Lüdinghausen gab es am Wochenende die letzte Möglichkeit in diesem Jahr, sich in den Renaissanceräumen umzuschauen. Die Burgfreunde-Vorsitzende Sylvia Lezius beendete die Saison am vergangenen Sonntag, heißt es in einer Pressemitteilung.

Karfreitag 2020 geht es weiter

Seit 2003 haben die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Vereins an den Wochenenden und an Feiertagen jeweils von Ostern bis Ende Oktober mehr als 100 000 Besucher begrüßt, viele davon auch aus dem Ausland.

Traditionell bleibt die Burg nun in den Wintermonaten geschlossen, aber über die Stadt oder die Homepage der Burgfreunde können Besuchstermine vereinbart werden. Ab Karfreitag 2020 sind wieder spontane Besuche möglich, heißt es abschließend.