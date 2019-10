Bei der 20. Kunstausstellung im Schloss Nordkirchen stellen zwei Künstler in der Halle Pictorius ihre Werke den Besuchern vor. Zu sehen gibt es Exponate von Michael Abraham aus Fröndenberg, der den Besuchern seine Fotografien vorstellt. Hierbei handelt es sich um digitalisierte Fotos, Luftaufnahmen, wetterfeste Fotokunst und einiges mehr, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Künstlerin Gabi Schneider-Heinrich stellt dem Publikum neue Bilder auf Leinwand in Öl- und Acrylmalerei vor. Zu sehen sind auch weihnachtliche Motive. Schneider-Heinrichs abstrakte Bilder sind immer wieder mit Spachtelmasse, Sand, Seidenpapier und anderen Materialien angereichert. So lässt sich durch die Struktur das Bild noch plastischer erleben und der Farbverlauf lässt den Betrachter gedanklich Vorstellungen ausleben, heißt es in der Pressemitteilung über die Ausstellung weiter. Alle Exponate können auch erworben werden.