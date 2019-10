Das Literaturcafé im Gemeinderaum der Auferstehungskirche in Seppenrade war pünktlich zum Beginn der Veranstaltung „Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben“ voll besetzt. Günter Trunz rezitierte in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen bekannte amüsante Texte des Dichters und Künstlers Wilhelm Busch , heißt es in einer Pressemitteilung.

Streiche von Max und Moritz

Die den meisten Zuhörern aus ihrer Kindheit bekannten Verse wurden an vielen Stellen von den Cafégästen, oft von Gelächter begleitet, mitgesprochen und riefen Erinnerungen an die eigene Schulzeit hervor. Zusätzlich veranschaulicht wurde der Vortrag durch von die einem Beamer projizierten comicartigen Zeichnungen des Künstlers. Trunz wies darüber hinaus bei einigen Textstellen auf die von Busch gestaltete besondere Sprache hin.

Besonders bekannt waren den Zuhörern natürlich die bösen Streiche von Max und Moritz und die Pfeife des Lehrer Lämpel, deren Explosion Trunz wortgewaltig und eindringlich zu Gehör brachte. Die fromme Helene, eigentlich überhaupt nicht brav, der Rabe Hans Huckebein und andere bekannte Figuren aus dem umfangreichen Werk von Buschs zauberten ein wissendes Lächeln auf die Gesichter der Besucher.

Begeisterter Applaus und das Versprechen einer Fortsetzung von Trunz im nächsten Jahr beendeten den gelungenen Nachmittag.