„Jan & Jascha“ spielen Folk-Pop

Nach einer langen Sommerpause geht die Reihe der Kaminzimmerkonzerte weiter. Am 9. November (Samstag) treten „ Jan & Jascha “ in der Kaminwelt Neuer auf. Die beiden Musiker kennen sich schon seit ihren frühesten Sandkastentagen – eine Vertrautheit und Harmonie, die man ihren Songs deutlich anhört. Seit mehr als zwei Jahrzehnten machen Jan Hauke und Jascha Welzel nun schon gemeinsam Musik, die beide zu einer unzertrennlichen Einheit zusammengeschweißt hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Solinger Folk-Pop-Duo hat sich in den vergangenen Jahren eine stetig wachsende Fan-Community erspielt und hat während lokaler Gigs auch im Vorprogramm von Christina Stürmer oder Stefanie Heinzmann gespielt.

Moderner Sound aus eingängigen Popharmonien

Seit 2014 sind die beiden blind aufeinander eingespielten Musiker als Duo unterwegs, das zusammen seinen großen Traum lebt – gemeinsam Musik zu machen. Zuletzt waren sie auf fünf Open-Air-Konzerten der Opener für die Kelly Family vor jeweils mehr als 10 000 Zuschauern. Als deutschsprachigen Folk-Pop beschreibt die Formation selbst ihren modernen Sound aus eingängigen Popharmonien und organischen Instrumenten wie Klavier oder Banjo, der von Jans eindringlichen Texten abgerundet wird.

Hauke und Welzel erzählen in ihren Songs Geschichten aus dem echten Leben: Themen wie Freundschaft und Liebe haben dabei ebenso ihren festen Platz, wie Abenteuerlust und Fernweh, nostalgische Kindheitserinnerungen, der immerwährende Drang nach Freiheit und kreativem Ausdruck, oder die Besinnung aufs Wesentliche und die dringend nötige Entschleunigung in dieser schnelllebigen Zeit. Immer durchzogen von einem positiven Grundgedanken. „Unsere Songtexte entstehen ganz natürlich während langer Gespräche über das, was uns bewegt, was wir erleben und was uns wichtig erscheint“, wird Hauke in dem Pressetext zitiert.

Anfang 2020 geplantes Debütalbum

„Im Grunde geht es darum, auf sein Herz zu hören“, so Welzel. „Es gibt Entscheidungen im Leben, in denen man einfach seinem Bauchgefühl folgen und sich auf das konzentrieren sollte, was einen glücklich macht. So wie im Falle von uns beiden: Wir sind unfassbar glücklich, unseren Traum leben und gemeinsam Musik machen zu können.“ Momentan arbeiten „Jan & Jascha“ gemeinsam mit Produzent Ivo Moring (Matthias Reim, Beatrice Egli, Christina Stürmer) an ihrem für Anfang 2020 geplanten Debütalbum „Liebes Leben“. Die Besucher dürfen sich also wieder auf ein einmaliges Erlebnis in einem intimen Rahmen freuen. Karten sind im Vorverkauf in der Kaminwelt Neuer zum Preis von zehn Euro und an der Abendkasse für zwölf Euro erhältlich.