Traditionell am ersten Sonntag im November – in diesem Jahr am 3. November – feiert Lüdinghausen in der Altstadt das Kartoffelfest mit großem Herbstmarkt, verkaufsoffenem Sonntag, der beliebten Stroh-Arena für Kinder und „kleiner Straßenmusik“.

Zahlreiche Verzehrstände stehen von 11 bis 18 Uhr für die Besucher bereit, an denen sie schmausen und es sich gut gehen lassen können, heißt es im Pressetext von Lüdinghausen Marketing. Vielen Variationen unterschiedlichster Zubereitungsarten der Knolle begegnet man dann auf dem Kartoffelfest: ob als Reibeplätzchen, Pommes oder Ofenkartoffel, in Spiralform, gebraten oder mit Grünkohl, ja sogar als Waffel verkleidet kommt sie daher und verwöhnt mit ihren Aromen den Gaumen. Als kulinarische Ergänzung trifft man auf Klassiker wie Bratwurst oder Flammkuchen und der Stephanus-Brauwagen versorgt mit regionalen Spezialitäten in flüssiger Form.

Kulinarisches und Musikalisches

Bezieht sich das Lukullische eher auf ein regionales Produkt, so zeigt sich das Musikalische von seiner weltgewandten Seite. Begleitet von Gitarre oder Klavier sendet Lukas Schlattmann alias „Radio Lukas“ direkt ins Ohr und nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise durch die Hits und Evergreens der vergangenen Dekaden.

Der Lüdinghauser Einzelhandel öffnet am letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres von 13 bis 18 Uhr seine Pforten und lädt zum Shoppen und gemütlichen Bummeln ein. Die lieben Kleinen können sich derweil im Stroh auf dem Marktplatz austoben, ein paar Runden mit dem Karussell drehen und die imposanten Oldtimer-Traktoren bestaunen.