Bei der Wirtschaftsförderung der Stadt laufen derzeit die Vorbereitungen für die Messe „Bauen und Wohnen“ im kommenden Jahr. Am 29. Februar und 1. März (Samstag/Sonntag) wird das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg erneut Treffpunkt der Baubranche und regionaler Anziehungspunkt für interessierte Bauherren, Eigenheimbesitzer und alle, die schöner wohnen möchten, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Stadt möchte mit der Messe weiterhin die zahlreichen kleinen und mittelständischen Bau-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe in Lüdinghausen fördern, wie Wirtschaftsförderer Stefan Geyer betont.

Freier Eintritt

„Die Messe ist für diese Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, sich mit ihren Produkten und Angeboten zu präsentieren und direkt mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Rund die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen kam in den letzten Jahren auch direkt aus Lüdinghausen“, wird Geyer in dem Pressetext zitiert.

Die Veranstaltung findet 2020 bereits zum 22. Mal statt. Bei freiem Eintritt kommen jährlich bis zu 10 000 Besucher aus der Region zu der Messe, an der zuletzt etwa 80 Aussteller teilnahmen.