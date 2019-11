Zu einem Forum mit Zeitzeugen lädt die Konrad-Adenauer-Stiftung in Kooperation mit dem St.-Antonius-Gymnasium und dem Volkshochschulkreis Lüdinghausen ein, um an den Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren zu erinnern. Das Forum „30 Jahre friedliche Revolution in der DDR“ findet am Donnerstag (7. November) um 18 Uhr in der Aula des St.-Antonius-Gymnasiums statt. Der Eintritt ist frei, teilen die Veranstalter mit.

Gedanken zur Wiedervereinigung

Die Ereignisse, die mit dem Mauerfall am 9. November 1989 verknüpft sind, führten ein Jahr später zur Wiedervereinigung Deutschlands. Im Forum „30 Jahre friedliche Revolution in der DDR“, das sich gleichermaßen an Schüler wie an interessierte Bürger richtet, kommen zwei Zeitzeugen mit unterschiedlicher Biografie, die in der DDR aufgewachsen sind, zu Wort.

Ein Impulsvortrag des Historikers Dr. Bertram Triebel von der Universität Jena führt zunächst in die Thematik ein und beleuchtet das Leben in der DDR. Die Schilderung der historischen Ereignisse verknüpft sich sodann mit den sehr persönlichen Erlebnissen und Sichtweisen der Zeitzeugen und Buchautoren Gerhard Keil und Manuela Keilholz . Keil ist 1963 in Berlin geboren und war drei Jahre lang in der DDR inhaftiert, bevor er durch die BRD 1989 frei gekauft wurde. Keilholz ist 1960 geboren, hat für den Staatsdienst der DDR gearbeitet und war vor dem Fall der Mauer Sachbearbeiterin bei der Kriminalpolizei in Ostberlin.

Diskussion ausdrücklich gewünscht

Nach dem Vortrag der Zeitzeugen diskutieren beide gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Dietmar Panske, dem ehemaligen stellvertretenden Schulleiter des St.-Antonius-Gymnasiums Jörg Schürmann und dem Historiker Dr. Bertram Triebel über die friedliche Revolution in der DDR, die Deutsche Einheit und die Bedeutung von Freiheit im Hier und Heute. Fragen aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht, heißt es abschließend.