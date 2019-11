In einer kleinen Feierstunde erfolgte jetzt der Stabwechsel in der Führung der Schulpflegschaft am Gymnasium Canisianum. Insgesamt zehn Jahre gehörte Silvia Hugot-Koc der Schulpflegschaft des Cani an, davon die letzten drei Jahre als Vorsitzende. In dieser Zeit war sie auch Mitglied der Schulkonferenz und hat die Schulentwicklung wesentlich mitgeprägt, zuletzt die neue Stundentafel für den Bildungsgang G 9, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Hugot-Koc könne man fast als Urgestein des Cani bezeichnen, da sie bereits ihre Schulzeit inklusive Abitur an dieser Schule absolviert hat, heißt es weiter in dem Pressetext. Sie bleibt als Mutter von jetzt noch zwei Kindern am Cani weiterhin mit „ihrer“ Schule verbunden.

Der neue Vorsitzende der Schulpflegschaft am Canisianum heißt Marco Hoffmann . Als frisch gewählter Klassenpflegschaftsvorsitzender der fünften Klasse wurde er in der Schulpflegschaftssitzung nominiert und mit überwältigender Mehrheit gewählt.

Seine eigene Schulzeit verbrachte Hoffmann an einer katholischen Ordensschule, der Cäcilienschule in Wilhelmshaven. Insofern ist ihm eine Schule in privater Trägerschaft mit ihren besonderen Gestaltungsmöglichkeiten bekannt. Auch der Schullandschaft in Lüdinghausen dürfte er vertraut sein, war er doch dreieinhalb Jahre als Schulpflegschaftsvorsitzender an der Ostwallschule tätig.