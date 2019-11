Zu einem „gruseligen Vergnügen“ lädt das KAKTuS Kulturforum am Samstag (9. November) ein: Der aus der WDR-Lokalzeit als Restauranttester bekannte Christoph Tiemann schlüpft an dem Abend im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen in die Rolle des Grusel-Lehrmeisters. „Bis das Blut gefriert“ ist die Einladung zu einer schaurigen Reise durch die düsteren literarischen Epochen, heißt es in der Ankündigung des KAKTuS.

Unbehagliches Kerzenlicht

So beginnt Tiemanns Tortur bei Edgar Allan Poe, schlägt Haken zwischen Wahn und Wirklichkeit und macht Halt bei Henry Slesar, um schließlich bei Roald Dahl einzukehren. „Gehüllt in unbehagliches Kerzenlicht und atmosphärisches Pianospiel erschafft Christoph Tiemann mit den brutal ausgewählten Texten ein ,Ein-Mann-Kino für die Ohren‘. Er ist ein ebenso leidenschaftlicher wie lebendiger Sprecher und Vorleser“, schreibt das Kulturforum in seinem Pressetext.