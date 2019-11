Besuch aus Düsseldorf in der Burg Lüdinghausen: Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Dietmar Panske ist NRW-Innenminister Herbert Reul am 18. November (Montag) zu Gast in Lüdinghausen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

„Wie kaum ein anderer Innenminister in Deutschland repräsentiert Herbert Reul den durchsetzungsstarken Rechtsstaat. Mit seiner ,Null-Toleranz-Strategie‘ und der ,Politik der 1000-Nadelstiche‘ ist er seit nun mehr als zwei Jahren landauf und landab unterwegs, um mit einer modernen Innenpolitik das Leben der Bürgerinnen und Bürger sicherer zu machen. Seine Entschlossenheit spüren auch die Clans in Nordrhein-Westfalen“, heißt es in der Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Panske.

Alle Interessierten sind zu der Veranstaltung am 18. November eingeladen. „Die Abende mit Herbert Reul sind erfahrungsgemäß super besucht, wir erwarten ein volles Haus“, wird Panske in dem Pressetext zitiert.