Zu einem besonderen Abendgottesdienst laden die evangelische Kirchengemeinde und die katholische Pfarrgemeinde St. Felizitas am Sonntag (10. November) um 18 Uhr in die evangelische Kirche an der Burg in Lüdinghausen ein. Im Mittelpunkt des ökumenischen Gottesdienstes stehen die Lieder und die Liturgie aus der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé /Frankreich. Die meditativen Lieder, die in zahlreichen Wieder­holungen ihre Tiefe und Kraft entfalten, werden von Instrumentalisten begleitet.

Laienpredigerin Wiebke Böhmer und Pastoralreferentin Ruth Reiners leiten gemeinsam die mehrsprachige Liturgie der Kommunität von Taizé in Burgund, die unter dem Motto „Gott ist ein Gott des Lebens“ steht. „Der ganze Gottesdienstraum ist in warmes Kerzenlicht getaucht und vermittelt etwas von der besonderen Atmosphäre der ökumenischen Glaubensgemeinschaft von Taizé, die Jahr für Jahr von tausenden Menschen aus aller Welt besucht wird“, heißt es in einer Ankündigung. Alle Menschen, die vor dem Beginn der neuen Woche noch einmal zur Ruhe kommen, Kraft schöpfen und Gemeinschaft erleben möchten, sind willkommen.

Ökumenische Beteiligung

„Lassen Sie uns in ökumenischer Verbundenheit zum Ausdruck bringen, dass wir durch unsere Taufe auf besondere Weise miteinander verbunden sind – gerade in diesen Tagen, in denen wir Allerheiligen und Allerseelen gefeiert haben“, laden die Liturginnen ein und freuen sich auf eine große ökumenische Beteiligung an diesem besonderen Abendgottesdienst.