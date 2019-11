Auf ein stimmgewaltiges Doppelkonzert mit den Bands „Motel“ und „Stever-Rocker“ dürfen sich Musikfreunde am Freitag (8. November) um 20 Uhr im Ricordo freuen. „Sie sind hypnotisch, schräg, nachdenklich, politisch, alltäglich – irgendwie alles greifen die ‚Stever-Rocker‘ auf“, heißt es in einer Ankündigung. So vielschichtig wie ihre Texte ist auch die Band: Die „Stever-Rocker“ bestehen aus Menschen mit und ohne Behinderungen und rocken seit 2014 in Lüdinghausen. Gitarre, Schlagzeug, Keyboard und Percussion schaffen den Rahmen für sich abwechselnde Sänger. Mit akustischen Gitarren, Klavier, Percussion, Harps, Bass und mehrstimmigem Gesang wollen „Motel“ das Publikum im Ricordo erneut begeistern. Beliebte Songs und unbekannte Perlen der Rockmusik erscheinen im neuen Arrangement und akustischen Gewand. „Die vier Sänger solieren im ständigen Wechsel, um im nächsten Moment mit mehrstimmigem Gesang zu begeistern“, schreibt der Veranstalter.

Zum Thema Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 14 Euro im Ricordo und an der Abendkasse für 16 Euro. | www.ricordo.de ...