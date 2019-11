Fleißig Müll gesammelt haben Jungen und Mädchen des Kindergartens St. Ludger in der vergangenen Woche. Im Anschluss daran besuchten sie jetzt in Begleitung ihrer Erzieherinnen Hanna Niehues und Ulrike Hartweg Bürgermeister Richard Borgmann im Rathaus. Eine Idee, wie die Situation rund um ihren Kindergarten besser werden könnte, hatten sie auch dabei: Sie baten den Bürgermeister, einen Mülleimer aufstellen zu lassen, wie es im Pressetext der Stadtverwaltung heißt.

„Das ist gar kein Problem“, sagte Borgmann zu und fragte, wo genau die Kinder den Mülleimer gern hätten. An der Wiese zwischen dem Discounter Netto und dem Kindergarten wird der Bauhof nun bald einen neuen Behälter aufstellen. Das war aber nicht die einzige Idee der Kinder. Demnächst möchten sie im Kindergarten Schilder basteln, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass sie ihren Müll nicht einfach wegwerfen dürfen. „Ihr seid ganz tolle Vorbilder für alle Menschen in unserer Stadt“, wird Borgmann im Pressetext zitiert. Er bat die Kinder, ihren Geschwistern und Freunden von ihren Müllsammelaktionen zu erzählen. „Wenn alle mitmachen, haben wir bald eine ganz saubere Stadt“, so seine Hoffnung. Schöner sei es allerdings, wenn die Leute ihren Müll gar nicht erst in die Natur werfen würden.

Die Kinder bekamen vom Stadtoberhaupt frisches Obst geschenkt. Und er erzählte ihnen einiges über seinen Arbeitsalltag.