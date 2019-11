Lüdinghausen -

Von Beate Nießen

Im Oktober ist der neue Pflege-TÜV an den Start gegangen. Er soll in Zukunft für eine aussagekräftigere Bewertung der Heime sorgen. Anja Tembaak, Leiterin des Ludgerushauses, möchte die Erwartungen an das neue System dennoch nicht zu hoch schrauben.