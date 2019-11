Längst keine Unbekannten mehr

Daniel Roth und Noelia Tomassi sind im Beverdorf keine Unbekannten. Bereits vor zwei Jahren begeisterten die beiden musikalischen Weltbürger auf dem Jazzfestival „She´s got the Jazz“ in Ostbevern. In diesem Monat kommen sie zurück in den Beverhof und geben dort am Samstag, 23. November, um 20 Uhr ein Konzert.

Daniel Roth, der New Yorker Pianist, hatbereits mit Muddy Waters, Howling Wolf und vielen anderen Jazzgrößen gespielt hat. Er hat am renommierten Bostoner Berklee College of Music studiert und ist vielgefragter Produzent und Arrangeur auf Mallorca, seinem aktuellen Wohnsitz. Er tritt auf mit Noelia Tomassi, die bereits mit sieben Jahren ihre musikalische Gesangsausbildung in Buenos Aires begann. Sie hat ihre musikalische Herkunft in der lateinamerikanischen Musik nie verleugnet, sich aber inzwischen als exzellente Jazz- und Bluessängerin in der Berliner Szene und auf Mallorca einen Namen gemacht, heißt es in der Ankündigung. Ihre emotional mitreißende Interpretation fasziniert immer wieder. Dabei ist die stilistische Vielfalt Noelia Tomassis bemerkenswert. Balladen, Jazzstandards aus dem Real Book, temporeiche wie melancholische Latin-Jazz-Nummern beherrscht sie genauso mit traumwandlerischer Sicherheit wie Blackmusic- und Soul-Jazz-Nummern bis zu Technojazz und jazzig arrangierten Popsongs.

Die beiden werden an dem Abend im Beverhof ein mitreißendes Programm von Mainstreamjazz und latinorientierten Balladen bis zu Bluesstücken darbieten.

Das Konzert wird vom Verein „OK.OstbevernKultur“ angeboten. Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf. Sie sind in der Beverbuchhandlung Düring erhältlich und unter OK.OstbevernKultur@t-online.de bestellbar. An de r Abendkasse kosten die Karten drei Euro mehr.