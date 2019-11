Das St.-Antonius-Gymnasium lädt alle Viertklässler mit ihren Eltern und die Schüler der Klassen zehn, die zum Gymnasium überwechseln wollen, am 23. November (Samstag), zu einem Schnupperbesuch ein. Von 10 bis 13 Uhr haben die zukünftigen Fünftklässler und Oberstufenschüler mit ihren Eltern die Gelegenheit, viele Schüler, Lehrer und Eltern des Anton kennenzulernen und sich einen Eindruck von der Atmosphäre und dem Schulleben am Anton zu verschaffen, teilt die Schule mit.

Nach der Begrüßung und einer kurzen Einführung durch die Schulleiterin Elisabeth Hüttenschmidt in der Aula gibt die Bläsergruppe einen kleinen Einblick in ihr Können. Abwechslungsreiche Aktionen und Vorführungen laden die jungen Gäste mit ihren Eltern zum Fragen und Staunen ein, aber auch, das Gebäude und Gelände auf eigene Faust zu erkunden. Das Angebot reicht von Mitmachaktionen der Fremdsprachen und naturwissenschaftlichen Versuchen über sportliche Aktivitäten und Theater spielen bis hin zu Knobeln in Mathematik und Vorführungen im Erdkunderaum.

Bilingualer Zweig

Zusätzlich werden zwei Informationsabende zur Vorstellung des pädagogischen Konzeptes sowie zur Gestaltung des Übergangs zum St.-Antonius-Gymnasium angeboten: Ein Infoabend für Eltern von Grundschülern findet am 21. November (Donnerstag) um 19 Uhr statt. Zur selben Zeit gibt es einen Infoabend für Zehntklässler.

Der Informationsabend zum bilingualen Zweig des Gymnasiums für Grundschüler und Eltern steht am 27. November (Mittwoch) auf dem Programm. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.