Der süßeste Tag im Jahr

Den Text des Seppenrader St.-Martin-Liedes haben die drei Frauen Kerstin Hovestadt, Helena Hass und Vera Haschmann noch parat. Der 11. November war in ihrer Kindheit immer ein ganz besonderer Feiertag. „Darauf haben wir uns schon lange im Vorfeld gefreut“, sagt Hove­stadt. An diesem Tag zogen – und ziehen auch noch heute – Kinder aus dem Ort durch die Straßen, um Süßigkeiten zu sammeln.

„Direkt nach der Schule gingen wir los, schon auf dem Heimweg haben wir an den ersten Häusern geklingelt“, berichtet Hovestadt. Dann haben die Mädchen und Jungen das Lied „He, Sünte Mätens Vüegelken; het son raut, raut Küegelken; het son raut, raut Röcksken an, . . .“ angestimmt und wurden für ihren Auftritt reichlich beschenkt.

Dann seien sie kurz nach Hause gegangen – zum Mittagessen. Anschließend ging es sofort wieder weiter. „Wenn der St.-Martins-Tag auf ein Wochenende fiel, war das richtig gut, dann konnten wir schon vormittags losgehen,“ erinnert sich Hovestadt.

„Zuerst waren wir bei den Seppenradern, bei denen es erfahrungsgemäß die besten Süßigkeiten gab“, sagt Helena Hass mit einem Lächeln. Weniger beliebt waren aus damaliger Sicht die Familien, die den Kindern lieber Nüsse, Mandarinen oder Äpfel gaben. „Es gab immer viele Bürger, die besonders großzügig waren“, weiß Hovestadt aus langjähriger Erfahrung. Bei Jeiler in der alten Metzgerei habe es besonders leckere Schokolade gegeben, schwärmen die Seppenraderinnen. Im Schulzenhof seien die Kinder seinerzeit sogar zum Pommes-frites-Essen eingeladen worden, erzählt Hovestadt. Manchmal habe es so viel Süßigkeiten gegeben, dass sie zwischendurch einen Abstecher nach Hause gemacht hätten, um die Tasche auszuleeren.

Die Kinder der 39-Jährigen, Lina und Paul, freuen sich auch schon auf den St.-Martins-Tag. Den Liedtext haben sie bereits im Kindergarten einstudiert.

Hovestadt, die ihre Kinder begleiten wird, weiß, dass die Tradition auch auf Erwachsene noch etwas Besonderes ist. „Die Eltern werden bei einigen Familien mit einem Schnaps oder etwas ähnlichem begrüßt. So kann das gelegentlich eine recht lustige Veranstaltung werden“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Und Hass beschließt, unter diesen Voraussetzungen gerne auch noch mal wieder mitzulaufen – auch ohne eigene Kinder. Den Liedtext hat sie ja, wie gesagt, immer noch drauf.

War früher jemand an St. Martin nicht anzutreffen, stimmten die Kinder übrigens eine nicht so freundliche Strophe ihres Liedes an: „Dat Hus dat steiht up einen Pin; dao wuhnt en ollen Gizhals drin.“ Aber das haben die Bewohner ja zum Glück nicht gehört.

Gegen 17 Uhr ist traditionell Schluss mit dem Sammeln von Süßigkeiten, denn dann müssen sich die Kinder Richtung Grundschule aufmachen. Dort wird dann das St. Martin-Spiel aufgeführt.

Das St.-Martins-Fest sei so viel netter und persönlicher gewesen, als Halloween, bei dem die Kinder aus einem ähnlichen Grund durch die Straßen laufen und an den Häusern klingeln, finden die drei Seppenraderinnen. In ihrer Kindheit sei damit eine alte Tradition aufrecht erhalten worden, mit der gleichzeitig auch der Erhalt der plattdeutschen Sprache gepflegt worden sei. Die drei Frauen bedauern es, dass auch in Seppenrade Halloween immer mehr an Bedeutung gewinnt. Vor allem in den Neubaugebieten seien die gruseligen Gestalten oft anzutreffen, die „Süßes oder Saures“ fordern. Dass Kinder auch daran Spaß haben, können die Frauen verstehen, trotzdem halten die das St.-Martins-Fest für wesentlich charmanter.

Kerstin Hovestadt erzählt, dass abends in den Gaststätten in Seppenrade vereinzelt auch „St. Martin“ gefeiert wurde. „Wenn das Lied angestimmt wird, kann es schon einmal eine Gratisrunde geben.“ „Das probieren wir aus“, beschließen ihre beiden Freundinnen und freuen sich schon jetzt auf den 11. November, genau so wie das auch schon zu ihrer Kindheit war.