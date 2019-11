Auf leisen Sohlen, diabolisch kichernd oder mit manischem Geschrei hielt am Samstagabend der Horror Einzug in Lüdinghausen: Das KAKTuS Kulturforum hatte den Schauspieler und Moderator Christoph Tiemann mit seiner Grusellesung „Bis das Blut gefriert“ in den Kapitelsaal eingeladen. Im Gepäck hatte er schaurige Kurzgeschichten bekannter Literaturgrößen.

„Es begann in einer klaren Mondnacht“, leitete Tiemann seine erste Geschichte ein und deutete hinaus in den wolkenlosen Himmel. Vom Inhalt der „Kiste Nummer 23“, in der die britische Polizei die unerklärlichen Fälle archiviert, bis zum Monolog eines Scharfrichters, der seine Arbeit genießt, erwartete das Publikum sowohl übernatürliches als auch beängstigend menschliches Grauen.

Virtuos schlüpfte Tiemann in die Rollen von Tätern, Opfern und Zeugen und wusste dabei auch die unbehagliche Stille einer kurzen Pause gekonnt einzusetzen. Für mysteriöse und beunruhigende Atmosphäre sorgte Philipp Ritter am Klavier, dessen Spiel die vorgetragenen Geschichten stimmungsgerecht untermalte.

„Wahnsinnig“ sei er nicht, war sich der Erzähler in Edgar Allan Poes „Das verräterische Herz“ sicher. Schließlich sei er ja ganz vernünftig vorgegangen, als er sich des alten Mannes mit seinem „bösen Geierauge“ entledigt hatte. Auf erschreckende Art erweckte Tiemann den Mörder zum Leben, der schließlich vom eingebildeten Herzklopfen seines Opfers zum Geständnis getrieben wird. „Ich höre Ihr Schlottern bis hier vorne“, freute sich der Vorleser über die Wirkung der Geschichte.

Gift im Tee

Mit Roald Dahls „Die Wirtin“ beendete Tiemann schließlich die Lesung und lief beim Zusammenspiel eines naiven jungen Mannes und einer unheimlich freundlichen Wirtin noch einmal zur Höchstform auf. Angespannt fieberte das Publikum mit, als der unbedarfte Gast sich über die ausgestopften Tiere und den Verbleib der anderen Gäste wunderte und das Zyanid im liebevoll zubereiteten Tee schmeckte. Unter anhaltendem Applaus entließ Tiemann die Zuhörer schließlich in die Lüdinghauser Nacht: „Passen Sie auf, dass Sie auf dem Heimweg keiner netten Wirtin begegnen.“