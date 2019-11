Im vergangenen Jahr mussten sich „Die Sinnlosen“ bei der Kegelbahnmeisterschaft in der Gaststätte Schwenken noch mit dem zweiten Platz zufriedengeben, in diesem Jahr reichte es aber mit 1974 Holz . Die weiteren Podestplätze belegten „Die Unverbesserlichen“ (1959) und „Justys“ (1939). Ihren Erfolg verdankten „Die Sinnlosen“ insgesamt 29 Neunen, ebenfalls Bestwert vor „KC Bierhunter“ (27) und „Justys“ (25).

14 Teams nahmen an der Bahnmeisterschaft teil, die „Rote Laterne“ durfte „KC Einsch(wenken)“ (1417 Holz) entgegennehmen, auch der „Pumpenpokal“ für die meisten Würfe in die Gasse ging mit 44 Pumpen an diese Mannschaft. In der Einzelwertung setzte sich Daniel Krüskemper („Justys“) mit 369 Holz vor Stefan Denter („Die Sinnlosen“, 356) und Stefan Niebrügge („Die Sinnlosen“, 342) durch. Seine Erfahrung spielte Alfred Kleimann („Die Unverbesserlichen“) aus, der mit 351 Holz in der Einzelwertung der Senioren vorne lag. Den zweiten Platz teilten sich Bernhard Krüskemper („Wandervögel“) und Alfred Holz („Die Unverbesserlichen“) mit 343 Holz.

Keine Damenteams dabei

Einziger kleiner Wermutstropfen: Bei der Siegerehrung in der Gaststätte Schwenken am Samstag konnten mangels Teilnehmerinnen keine Pokale in Mannschafts- und Einzelwertung der Damen vergeben werden. „Wir hoffen, dass im nächsten Jahr beim Jubiläum wieder Frauen mit dabei sind“, so Alfred Holz und Heinz Altenbockum vom Verein „Die Unverbesserlichen“, der die diesjährige Auflage gemeinsam mit Wirt Heiner Schwenken ausgerichtet hatte, unisono.