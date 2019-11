Eines der herausragenden Ziele von Rotary International ist die Völkerverständigung. Das soll gerade durch den Jugendaustausch in besonderer Weise verfolgt werden, schreibt der Rotary Club Lüdinghausen, der einen intensiven Jugendaustausch betreibt, in einer Pressemitteilung.

Jetzt war es wieder so weit: Gabriel Diez , ein junger Argentinier, wurde nach neunmonatigem Aufenthalt in der Steverstadt verabschiedet. In drei Gastfamilien hatte er ein zwischenzeitliches Zuhause gefunden, war beim Stadtfestlauf dabei, erlebte gemeinsames Kochen mit Freunden ebenso wie die Baumpflanzaktion.

Für jeden Austauschschüler ein Baum

Der Rotary Club Lüdinghausen pflanzt für jeden Austauschschüler zur bleibenden Erinnerung einen Baum. Ebenso war Diez mit vielen anderen Austauschschülern auf einer dreiwöchigen Europa-Tour. Für ihn geht die Zeit mit einem lachenden und einem weinenden Auge vorbei, heißt es in dem Pressetext weiter. Er hat neue Freundschaften geschlossen, die er vermissen wird, freut sich aber natürlich wieder auf die Familie zu Hause.

Für den Rotary Club bedeutet der Abschied gleichzeitig einen Neuanfang. 2020 werden drei Jugendliche aus Lüdinghausen und Senden zu einem einjährigen Langzeitaustausch in die Welt reisen. Vier Jugendliche aus Ascheberg, Nordkirchen und Lüdinghausen nehmen jeweils an einem Kurzzeitaustausch teil. Im Gegenzug werden wieder neue Austauschschüler das Clubleben bereichern, heißt es in dem Pressetext abschließend.