Giacomo Puccinis „Messa di Gloria“ und „Crisantemi“ für Streichorchester sowie Johannes Brahms Motetten „Schaffe in mir, Gott, ein rein’ Herz“ und „Warum ist das Licht gegeben“ – so das romantische Programm des Chores des Musikschulkreises Lüdinghausen bei dem Konzert mit dem Kourion-Orchester aus Münster.

Das lockte am Sonntagabend sehr viele Zuhörer in die große St.-Felizitas-Kirche. Mit dem kanadischen Tenor Jean-Pierre Oullet und dem Bariton Hagen-Goar Bornmann waren dafür zwei versierte Solisten engagiert worden. Die Gesamtleitung hatte der Leiter des Musikschulkreises, Dirigent Elmar Sebastian Koch , übernommen.

Chor präsentiert sich von seiner besten Seite

„Schaffe in mir, Gott, ein rein’ Herz“, so begann das gut einstündige geistliche Konzert. Souverän führte Koch den Musikschulchor durch darin enthaltene, verwinkelte Fughetti. Stimmlich gut trainiert, allenfalls in besonders tiefen oder hohen Stellen für manche Sänger etwas unbequem, präsentierte sich der Chor – so wie auch im gesamten Konzert – von seiner besten Seite. Gleiches leistete das Kourion-Orchester in Puccinis „Crisantemi“. Koch fand den sanften Puls des Werkes. Im Vergleich zur anderen dargebotenen Motette offenbarte der Chor in Brahms „Warum ist das Licht gegeben“ schon eher leichte Flanken.

Das zentrale Werk des Konzertes, Puccinis „Messa di Gloria“, war an das Ende des Programms gestellt. Bestens harmonierten darin Chor, Orchester und die beiden Solisten. Tenor Jean-Pierre Oullet präsentierte sehr hohes vokales Format und fand im Agnus Dei in Bariton Hagen-Goar Bornmann einen kongenialen Duopartner.

Elmar Sebastian Koch hat es verstanden, jedem Mitwirkenden sein Bestmögliches zu entlocken. Genau darin lag die größte Leistung. Und so wurde dieses sakrale Konzert zu einem wirklich großen Ereignis für die Region, das sicher jeder noch lange in bester Erinnerung behalten wird. Mit langanhaltendem Applaus dankte ein hochzufriedenes Publikum den Akteuren.