„Es fühlt sich an, als ob ich gar nicht weggegangen bin“, stellte Ruth Weiss beim Blick ins Publikum in den Friedensräumen fest. Viele der etwa 30 Besucher kannten die 95-jährige Schriftstellerin, die zehn Jahre lang in Lüdinghausen gewohnt hat.

Gemeinsam mit ihrem Lektor Lutz Kliche, der vorlas und ergänzte, präsentierte Weiss zwei autobiografisch geprägte Kurzgeschichten aus dem Band „Die Reise nach Gaborone“. Eine spielt in Deutschland, die andere in Südafrika, wo Weiss nach ihrer Emigration 1936 lebte. Zunächst erzählte Weiss, die als jüdisches Mädchen den NS-Staat miterlebte, von ihrer zufälligen Begegnung mit Marlene Dietrich in Johannesburg, die sie einen Tag lang betreuen durfte. Aus Dietrichs Art, mit ihr auf Augenhöhe zu agieren, nahm Weiss mit: „Wenn Leute wirklich groß sind, dann wissen sie, wie es den Kleinen geht.“

Erlebnisse in Südafrika

„Vergiss den Stammbaum“ spielt dann in Aachen in den späten 1960er Jahren. Weiss besucht mit ihrer besten Freundin, die erstmals nach dem Krieg nach Deutschland zurückkehrt, ein Krankenhaus. Ein junger Arzt hat in einem Band die Geschichte der Gesellschaft der Hämatologie aufgearbeitet, die Gesellschaft will diesen aber nicht vertreiben, weil so viel Wert auf die Rolle der jüdischen Mitglieder gelegt worden sei. Weiss schreibt dazu: „Sie leiden eben an einer Krankheit, die nicht einmal die Zeit heilen kann.“

„Philemon“ behandelt Weiss’ Freundschaft zu einem dunkelhäutigen Afrikaner, der im gleichen Versicherungsbüro arbeitet. „Philemon hatte nur einen Arm und keinen zweiten Namen“, so wird der „Teaboy“ beschrieben. Von ihm wird Weiss zur Geistvertreibung seiner Mutter eingeladen und gerät in Kontakt mit der schwarzen Bevölkerung, was aufgrund der Rassentrennung zuvor kaum der Fall war. Zunächst besuchen sie einen christlichen Gottesdienst, dann tritt ein Medium auf, das mit den Geistern spricht. Zum Abschied singen die Afrikaner das Lied „Nkosi Sikelel’ i Afrika“, heute Teil der südafrikanische Nationalhymne.

In der anschließenden Fragerunde brachte die ehemalige Journalistin ihre Besorgnis über die aktuellen antisemitischen Tendenzen in Deutschland zum Ausdruck. „Die Regierung tut nicht genug, um gegen den Trend vorzugehen“, warnte Weiss vor Beschwichtigung.