Zum Warmwerden mussten die Kamine reichen, denn eine Aufwärmphase gönnten „Jan & Jascha“ ihrem Publikum nicht. Schon mit ihrem ersten Song „Bar“ animierten sie das Publikum jetzt bei ihrem Auftritt bei kaminwelt Neuer zum Mitsingen und Mitklatschen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf ihren musikalischen Reisen durch Europa hatten die Beiden unterschiedlichste Ins­trumente eingesammelt, und so sorgte alleine der Mix mit sieben Instrumenten für reichlich Abwechslung. Im ersten Konzertteil handelten die Lieder von der Liebe und dem Leben. So wird man im „Flugmodus“ animiert sein Handy mal auszuschalten und sich nicht ablenken zu lassen.

Debütalbum „Liebes Leben“ im Mai 2020

Nach der Pause gab es dann eine kleine Interview-Runde, in der Andreas Neuer den beiden Vollzeit-Musikern einige Details entlockte. So hatten „Jan & Jascha“ bereits mit zwölf Jahren einen Plattenvertrag mit BMG, da aber der „Manager“ mit dem Vorschuss das Weite suchte, wurde nicht mehr daraus. Trotzdem machten sie weiterhin gemeinsam Musik. Nun haben sie sich einige Jahrzehnte später einen Deal mit Sony-Music erarbeitet und ihr Debütalbum „Liebes Leben“ wird im Mai 2020 veröffentlicht. Im Sommer haben Jan & Jascha bei fünf Konzerten vor jeweils über 10 000 Zuschauern als Vorband für die „Kelly Family“ auftreten dürfen.

Zugabe und viele Autogramme

Im zweiten Teil des Konzerts handelten die Lieder dann über jahrzehntelange Freundschaften. Im etwas melancholischeren Part ging es um die Liebe und den Tod. So verabschiedet sich Jascha in „Gute Reise“ von seinem verstorbenen Opa – ein Lied mit Gänsehaut-Garantie. Bei den letzten beiden Liedern „Komm wir stoßen an“ und „Heimat“ sang und klatschte das ganze Publikum wieder frenetisch mit. Natürlich durften „Jan & Jascha“ so einfach nicht von der Bühne und verabschiedeten sich erst nach einer Zugabe sowie reichlich verteilten Autogrammen.