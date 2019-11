Um notleidenden Menschen unbürokratisch helfen zu können, veranstalten Caritas und Diakonie seit über 50 Jahren zweimal im Jahr Haussammlungen. Ehrenamtliche gehen von Haus zu Haus und bitten um Spenden. „Zeichen setzen“ lautet das Leitwort der Aktion im Advent. „Das Motto ist eine Aufforderung, die Menschen nicht alleine zu lassen, denen es nicht so gut geht. Durch die Spenden setzt die Caritas ein Zeugnis, dass gelebte Solidarität mit hilfsbedürftigen Menschen wichtig ist“, heißt es in einer Ankündigung. Die Pfarrcaritas will schnell, unbürokratisch und unkonventionell diesen Menschen in Lüdinghausen und Seppenrade unter anderem finanziell helfen. Um das leisten zu können, sind die Spenden dringend nötig. Die Pfarrcaritas unterstützt beispielsweise Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, kranke Menschen und Behinderte. Die Adventssammlung findet von Samstag (16. November) bis zum 7. Dezember (Samstag) statt.

In den Lüdinghauser Gebieten, in denen keine Sammler mehr an die Türen kommen, ist es möglich, der Caritas mit der neuen „Tüte“ (WN berichteten) zu helfen. Sie liegt zu den Sammelzeiträumen unter anderem in der Kirche aus. Die Sammler erhalten ihre Unterlagen auf dem bekannten Weg, heißt es in dem Pressetext weiter.

Die Seppenrader Sammler treffen sich am Dienstag (19. November) um 15 Uhr im Don-Bosco-Haus. Nach einem Erfahrungsaustausch bei Kaffee und Kuchen erhalten sie ihre Ausweise.