Der Ankunft Gottes auf der Spur

Wenn sich Anfang Dezember wieder die Buden des Adventsmarktes rund um St. Felizitas gruppieren, lockt das Innere des Gotteshauses mit einem ganz besonderen Projekt: Acht Lichtinstallationen und Videoprojektionen werden den Kirchenraum und die Besucher in Szene setzen. Eine Idee, an deren Umsetzung der Sachausschuss „Religiöses Leben“, eine Untergruppe des Pfarreirates, lange getüftelt hat.

„Wir wollen mit unseren Projekten auch die Menschen erreichen, die nicht ganz so eng mit der Kirche verbunden sind“, erläutert Pastoralreferentin Alice Zaun im Gespräch mit den WN den Grundgedanken des Sachausschusses. Nach Aktionen wie „Auf ein Glas mit ihm“ oder „Bin im Garten“ haben sich die Initiatoren diesmal vom Motto des Pastoralplans der Lüdinghauser Pfarrgemeinde inspirieren lassen: „achtung-gott.com“. „Das hat viel mit dem Advent, der Vorbereitung auf die Ankunft Gottes zu tun“, erläutert Pfarrer Hector Sanchez.

Als die Idee geboren war, machte sich der Ausschuss auf Spurensuche – direkt vor Ort in der Kirche. „Wir sind dort umhergewandert und haben den Raum in der Dämmerung auf uns wirken lassen, um zu schauen, welche Orte sich mit dem Pastoralplan in Verbindung setzen lassen“, erzählt Schwester Susann vom Antoniuskloster. Dabei, so Sanchez, sei schnell klar gewesen, dass Licht das geeignete Mittel ist, um Spuren in Szene zu setzen. Dann begann die Detailarbeit: Der Ausschuss erarbeitete ein Konzept, wo in welcher Ecke der Kirche was zum Ausdruck kommen könnte. Umgesetzt hat es dann der Werbedesigner Franz-Josef Kröger aus Alverskirchen – in eben jenen acht Lichtinstallationen und Videoprojektionen. In einem Begleitheft werden diese anschaulich erläutert. „Außerdem gibt es an dem Adventsmarkt-Wochenende Führungen“, so Sanchez. „Und ein Pantomime-Künstler geht das Thema noch mal auf eine ganz andere Weise an – auch kind- und familiengerecht. Alle Altersgruppen dürfen schon gespannt sein“, betont Schwester Susann.

Das Programm Am 5. Dezember (Donnerstag) werden die Licht- und Videoinstallationen mit einer liturgischen Vernissage um 19 Uhr eröffnet. Das Spiel des Pantomime-Künstlers Christoph Gilsbach ist am 6. Dezember (Freitag) um 18.30 und 20.30 Uhr zu erleben. Am 7. Dezember (Samstag) um 15 Uhr stellt er Kindern und Familien drei Sparten seiner Pantomimik vor: Licht, Mimik und Gestik. Die Musiker Sven Hoffmann und Sylvia Lezius sowie die „Life-Band“ sind von Freitag bis Sonntag zu unterschiedlichen Zeiten mit einer musikalischen Performance sowie Tastenimprovisationen zu erleben. Führungen und besonders gestaltete Gottesdienste runden das Programm an dem Wochenende ab. Ein genauer Zeitplan der verschiedenen Angebote wird am Infobrett in der St.-Felizitas-Kirche veröffentlicht. ...

Die Kosten für das Projekt sind mit rund 12 000 Euro alles andere als ein Pappenstiel. Das Teuerste seien die aufwendigen Installationen, so Zaun. „Wir wollten auf gar keinen Fall die Kirchengemeinde St. Felizitas damit belasten. Die hat schon genügend soziale und karitative Aufgaben, für die Geld zur Verfügung stehen muss“, erläutert Sanchez. Daher freut sich der Sachausschuss „Religiöses Leben“, dass das Bistum die Aktion mit einem Zuschuss von 80 Prozent unterstützt. „Den Rest wollen und müssen wir über Spenden finanzieren“, sagt Sanchez. Daher haben die Ausschussmitglieder in den vergangenen Wochen eine Reihe von Sponsoren angeschrieben. „Eine Zusage von der Sparkasse Westmünsterland haben wir schon“, freut sich Sanchez. Und nicht nur er hofft auf weitere Sponsoren.