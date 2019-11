Viele Frauen, die ihren Beruf wechseln wollen, vor einem Wiedereinstieg stehen oder sich am Startpunkt ihrer Karriere befinden, sind unsicher, welche Rolle soziale Netzwerke wie Xing, Instagram und Co. im Bewerbungsprozess spielen. Die Kommunikationsberaterin Esther Laukötter erläutert in ihrem Vortrag am 2. Dezember (Montag) in der Burg Lüdinghausen Umgangsweisen mit sozialen Netzwerken und geht auf Potenziale und Grenzen solcher Netzwerke im Bewerbungsprozess ein, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Die Teilnehmerinnen lernen grundlegende Umgangsweisen mit den sozialen Netzwerken und bekommen einen Einblick, wie sie sich auch online sicher und selbstbewusst bewegen können.

Online – sicher und selbstbewusst

Es gibt Antworten zu den Fragen: Wie finde ich Stellenanzeigen am besten online? Wie nutze ich Google effizient? Was gibt es für Suchfilter zur lokalen Begrenzung? Welche Unterschiede gilt es zu beachten zwischen beruflichem und privatem Kontext, zum Beispiel bei Facebook oder WhatsApp?

Der Vortrag findet von 18 bis 21 Uhr im Ausschusszimmer der Burg Lüdinghausen statt und ist kostenfrei. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Coesfeld, heißt es abschließend in der Ankündigung.