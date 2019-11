Wie an allen Schulen des Landes, gibt es auch am Canisianum eine Schülervertretung (SV). Zu dieser gehören die gewählten Klassensprecherteams und Stufensprecher. Die Schüler engagieren sich für die Interessen und Rechte der Schüler. Darüber hinaus organisiert die SV des Cani jährlich Aktionen, die den Schulalltag prägen. Um sich besser kennenzulernen und das Schuljahr zu planen, sind die Schülersprecher jetzt auf SV-Fahrt gewesen, heißt es in einem Pressebericht der Schule. Ziel war die Sportjugendherberge in Haltern.

Begleitet wurde die SV von Claudia Alfers und Benedikt Polarczyk als SV-Verbindungslehrer, die den Schülern in ihren Belangen zur Seite stehen. Während der Fahrt diskutierten die Teilnehmer in zielorientierten Sitzungen über Wünsche und Anliegen von Schülern und erarbeiteten in Gruppen Lösungswege, die auf Plakaten präsentiert wurden und anschließend Diskussionsgrundlage waren.

Spiele zum Kennenlernen

Außerdem wurden von den Schülern anstehende Aktionen thematisiert, in denen sich die SV präsentiert oder sich für die Belange der Schule einsetzt, wie etwa die Vorbereitung des traditionellen Weihnachtsmarktes im Rahmen des Weihnachtskonzertes im Dezember. Diskutiert wurden auch Möglichkeiten, die Arbeit der SV am Cani in Zukunft zu intensivieren.

Neben der Arbeit kam aber auch der Spaß nicht zu kurz: Spiele sorgten für ein Kennenlernen der „Truppe“ sowie den Zusammenhalt unter den Teilnehmern. „Die von Schülern vorbereitete Fahrt hat allen Teilnehmern viel Spaß gemacht und die bereits bestehende gute Zusammenarbeit gesichert“, heißt es in dem Bericht weiter. Man habe neue Motivation für die künftigen Aufgaben gesammelt und freue sich auf die weitere Entwicklung in der Zukunft.