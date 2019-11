Wilde Ecken und Nistkästen helfen

Auch im vergangenen Sommer zeigte der Eichenprozessionsspinner in der Steverstadt kein Erbarmen und sorgte für lästige Erlebnisse in der Natur. Mit einem Konzept aus den Niederlanden möchte die Stadt der Plage nun ein Ende setzen. Einen Einblick in dieses Vorhaben erhielten zahlreiche Interessierte am Dienstagabend bei einer Informationsveranstaltung zur Eindämmung des Eichenprozessionsspinners im Ausschusszimmer der Burg Lüdinghausen. Gemeinsam mit dem städtischen Umweltbeauftragten Heinz-Helmut Steenweg, Bürgermeister Richard Borgmann und Birgit Paßmann vom Biologischen Zentrum erarbeiteten die Anwesenden dabei Umsetzungsmöglichkeiten und tauschten sich über mögliche Probleme aus.

„Die Entsorgung der abgesaugten Nester verläuft zum Beispiel nicht immer problemlos." Heinz-Helmut Steenweg, städtischer Umweltbeauftragter

Steenweg berichtete zunächst über die Entwicklung des Insekts in Lüdinghausen. Nach der ersten Meldung eines Befalls im Jahr 2010 sei in den darauffolgenden Jahren ein rasanter Anstieg verzeichnet worden. Die Zahl der Meldungen im Sommer dieses Jahres schätzt der Umweltbeauftragte auf circa 5000. Die bisherigen Beseitigungsmethoden des Abflammens, Absaugens und des Einsatzes von Insektiziden und Bioziden beherbergten jedoch einige Nachteile. „Die Entsorgung der abgesaugten Nester verläuft zum Beispiel nicht immer problemlos“, erläuterte Steenweg. Ab 2020 sollen deshalb neue Methoden zum Einsatz kommen. Mithilfe der Heißwasserbehandlung sollen die unliebsamen Bewohner der Eichen von nun an naturfreundlich bei 95 Grad vernichtet werden. Auch die Förderung natürlicher Feinde, wie Blau- und Kohlmeisen, steht auf der Agenda der Stadt. „Die Kombination von Absaugen, der Heißwasserbehandlung sowie Nistkästen und Insektenhotels ist auf Dauer am effektivsten für die Stadt“, betonte Steenweg. Die jährliche Reinigung der Nistkästen, eine unterstützende Fütterung nicht nur im Winter und die Anlage insektenfreundlicher Grünflächen seien dabei essenziell.

Birgit Paßmann vom Biologischen Zentrum appellierte zudem an alle Gartenbesitzer und empfahl vogel- und insektenfreundliche Gärten und Vorgärten. Natürliche Gärten anstelle von Steingärten, wilde Ecken und der Verzicht auf Pestizide seien dabei unter anderem der Schlüssel zum Erfolg. Nistkästen sollte man im Herbst bis spätestens Fe­bruar aufhängen, damit den Tieren genug Zeit zum Einnisten geboten wird. Dass die natürliche Methode bereits erfolgreiche Beispiele hat, bewies ein anwesender Gartenbesitzer aus Lünen, dessen Garten nach dem Einsatz von Nistkästen vollständig von Eichenprozessionsspinnern befreit werden konnte.

Erfolge wohl erst in Jahren sichtbar

Gruppen und Einrichtungen wie das Clean-Team, das St.-Antonius-Gymnasium, das Canisianum, die Pfadfinder und das Antoniusheim sicherten bereits ihre Mithilfe zur Konstruktion und Verteilung der Vogelhäuser zu. Die Stadt hofft auf weitere Meldungen zur Mithilfe aus der Bevölkerung und von Verbänden, damit die kostenlose Verteilung von Nistkästen an Privatleute und Institutionen erfolgreich ablaufen kann. Ein sofortiges Wunder sollte man jedoch nicht erwarten. „Es muss dauerhaft fortgeführt werden, das einmalige Aufhängen bringt nichts“, hob Steenweg hervor, der außerdem an die Geduld der Menschen appellierte. Da man mit der Natur die Natur verändern möchte, werde das Konzept voraussichtlich erst in einigen Jahren sichtbare Erfolge zeigen.