Wie geht es weiter nach dem Besuch der Sekundarstufe I? Wo liegen meine Schwerpunkte und was möchte ich später einmal machen? Das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg bietet vielfältige Möglichkeiten – und zwar vom nachzuholenden Hauptschulabschluss bis hin zum Abitur, das die Türen für jedes Hochschulstudium öffnet, das sogenannte „Voll-Abitur“. Das Besondere am Berufskolleg ist dabei: Es gibt immer auch zugleich eine erste berufliche Orientierung, jeder angebotene Bildungsgang hat einen inhaltlichen Schwerpunkt. Der Informationsabend findet am Dienstag (19. November) zwischen 17 und 19 Uhr statt, heißt es in einer Mitteilung. Die Schule berät individuell, so dass man den ganzen Zeitraum nutzen kann.

Das Berufliche Gymnasium mit dem fachlichen Schwerpunkt Gesundheit wird nach seinem Start am Schulstandort Lüdinghausen neben dem Beruflichen Gymnasium mit gleichzeitiger Erzieher-Ausbildung angeboten. Das Berufskolleg informiert auch über die Abiturbildungsgänge in Dülmen mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Verwaltung, Fremdsprachen und Mathematik/Informatik. Letzterer Bildungsgang eröffnet den Zugang zu zahlreichen dringend gesuchten Berufen im Bereich der Digitalisierung. Wer möchte, kann dort auch schon für das erste Semester Informatik an der Fachhochschule Münster seine Credit-Points sammeln und noch im Differenzierungsbereich lernen, Roboter zu steuern oder Apps zu programmieren.

„Klassiker“ im Angebot der Schule sind die Handelsschule und die Höhere Handelsschule, in der eine Klasse auch als iPad-Klasse angeboten wird, wenn sich wieder genügend Interessenten dafür finden. In den Bereichen Gesundheit und Soziales gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zum Mittleren Schulabschluss, einen Berufsabschluss oder die Fachhochschulreife führen.

Das Thema Digitalisierung ist in allen Bildungsgängen präsent: Alle Klassenräume sind mit digitalen Medien und Internet ausgestattet, es gibt zum Beispiel inzwischen regelmäßig auch kleine Filmwettbewerbe. Die Schule verfügt zudem über eigene Apps für den Stundenplan, die Selbstüberprüfung und die Kommunikation untereinander, heißt es abschließend.