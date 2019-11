So manchem Spaziergänger und Radler ist das üppige Grün auf der Stever in den vergangenen Wochen wohl ins Auge gefallen und hat Besorgnisse geweckt. Das ging den Teilnehmern der Gewässerschau des Wasser- und Bodenverbandes „Stever Lüdinghausen“ am Donnerstag kaum anders. Doch die Verantwortlichen um den Verbandsvorsitzenden Anton Holz gaben Entwarnung. „Das ist sogenannte Wasserkresse“, erläuterte Heinz-Helmut Steenweg, der städtische Umweltbeauftragte. Und Hermann Mollenhauer, der Leiter der unteren Wasserbehörde des Kreises Coesfeld, erklärte, dass von dem Bewuchs keinerlei Gefahr ausgehe. Der Wasserdurchfluss der Stever werde dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. „Es besteht kein Handlungsbedarf“, betonte Holz.

Die Mitglieder des Verbandes – Landwirte, Kommunalpolitiker sowie Verwaltungsmitarbeiter – begutachteten im Rahmen ihrer Herbsttour die Stever und die Gewässer westlich des Flusslaufes. Ein Besichtigungspunkt war unter anderem der Abschnitt der Vischering-Stever in Höhe des Voßweges. Da hätten sich Anwohner über den sie störenden dichten Uferbewuchs beklagt, erläuterte Holz. Dort sei aber Böschungsmahd weder erforderlich noch erlaubt, betonte Mollenhauer. Denn das widerspreche ausdrücklich der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Und so könne der Wasser- und Bodenverband dort auch nicht tätig werden. Der an anderer Stelle registrierte Stockaufschlag im Flussbett werde hingegen beseitigt, so Holz.

Weitere Stationen waren der Aabach in Aldenhövel und Bechtrup sowie der Gronenbach in Berenbrock. An letzterem hatte der Wasser- und Bodenverband nach dem Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals lange im juristischen Clinch mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt (WFA) gelegen. Der sei jetzt zugunsten des Verbandes beigelegt, so Holz. Dieser sei nun für die Unterhaltung des Bachlaufes zuständig.

Zu guter Letzt besichtigte die Gruppe die zwei neuen Regenrückhaltebecken in dem im Ausbau befindlichen Gewerbegebiet Tetekum-Buschkämpe. Dort, sagte Holz, müssten noch einige kleinere Maßnahmen vorgenommen werden. Dazu gehöre die größere Dimensionierung von Durchlässen. Insgesamt, so der Verbandsvorsitzende, sei die Gewässerschau positiv verlaufen. Was auch Mollenhauer als Vertreter der Aufsichtsbehörde bestätigte.