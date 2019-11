Im Februar/­März nächsten Jahres zieht neues Leben in das ehemalige Autohaus Weller an der Olfener Straße: Der Hyundai-Händler Darmas eröffnet dort seine elfte Filiale. „Das wird unser erster Standort außerhalb des Ruhrgebiets“, berichtete Darmas-Marketingleiter und Pressesprecher Christian Lüdecke jetzt bei einem Ortstermin im Gespräch mit den WN.

Ehe es so weit ist, wird das gut 800 Quadratmeter große Gebäude kernsaniert. „Wir werden hier alles auf den neuesten Stand bringen“, kündigte Lüdecke an. Die Umbauarbeiten sollen in der nächsten Woche beginnen. Laut Lüdecke investiert die Darmas-Gruppe in ihren künftigen Lüdinghauser Standort insgesamt rund 1,2 Millionen Euro. Zudem entstehen dort mindestens 20 neue Arbeitsplätze.