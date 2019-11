Die nördliche Ringstraße durchzieht einen Teil der rund 1570 Hektar großen DBU-Naturerbefläche Borkenberge von Westen nach Osten und führt auf besonders ausgewiesenen Wegen, Besucher durch das bundesweit bedeutsame Heidegebiet mit einer beeindruckenden Artenvielfalt. Doch schnell kann es auf den abgelegenen Wegen zu einem kleineren oder größeren Notfall kommen. Um Waldarbeiter, Wanderer, Radfahrer und andere Naturbegeisterte dann schnell ärztlich versorgen zu können, schildert das gemeinnützige Tochterunternehmen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ( DBU ), das DBU Naturerbe, nun Rettungspunkte auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Im Notfall zählt jede Minute – da kann eine präzise Standortbeschreibung in der Natur Leben retten. Die grünen Schilder dienen Besuchern und Rettungskräften als Orientierungshilfe“, wird Dr. André Kopka , Experte für Informationstechnik im DBU Naturerbe, in der Mitteilung zitiert. „Konkrete Standortbeschreibungen gelingen in Stresssituationen meist nicht, doch brauchen die zuständigen Rettungskräfte genaue Angaben“, so Kopka.

Jeder Rettungspunkt hat eine Kennziffer, die Besucher im Notfall an die Leitstelle der Feuerwehr oder dem Rettungsdienst melden sollten. Die einfache Bezeichnung bestehend aus dem Flächennamen Borkenberge und einer Nummer ist spezifischen Geodaten des Standortes zugeordnet und es ist eine Anfahrtsbeschreibung für die Rettungskräfte hinterlegt. „Die Leitstellen kennen das Konzept und können so ihre Rettungswagen schnell und zielgenau zum Notfall lenken“, erläutert Marco Hoffmann, Leitender Notarzt im Kreis Coesfeld und medizinischer Fachberater der Feuerwehr Lüdinghausen, das Vorgehen. Bei der Standortwahl für die Rettungspunkte hat das DBU Naturerbe-Team gemeinsam mit dem Bundesforstbetrieb Rhein-Weser sowie den örtlichen Rettungsdiensten die Befahrbarkeit und Erreichbarkeit der Wege, ausreichendes Mobilfunknetz vor Ort und auch topografische Eigenschaften der Punkte berücksichtigt, heißt es abschließend.