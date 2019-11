Lüdinghausen -

16 Vorleser präsentierten an der Sekundarschule in Klasse fünf bis sieben Auszüge aus selbst gewählten Jugendbüchern. Dazu zählte bei der vierten Auflage erneut Bürgermeister Richard Borgmann, der am Ende seines Besuchs in Klasse 5e eine Bitte an die Schüler hatte.