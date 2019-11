Die erste Brücke an der Ostenstever in Höhe des Caritas-Wohnhauses ist bereits seit Anfang des Jahres in Betrieb, jetzt folgt die zweite. Am 25. November (Montag) beginnen ein paar Hundert Meter weiter die Arbeiten für die zweite, baugleiche Brücke zwischen der Dr.-Kleinsorge-Straße und dem Bonhoeffer-Ring. Das teilte Anja Kleykamp , Pressesprecherin der Stadt, am Freitag auf Anfrage der WN mit.

Ab dem 25. November wird zunächst die Baustelle eingerichtet. Dafür müssen die Steverseitenwege in dem Bereich gesperrt werden. „Für Radfahrer und Fußgänger wird eine Umleitung eingerichtet“, kündigte Kleykamp an. Ende November beginnen dann die Betonarbeiten für die Widerlager. Die vier Meter breite Brücke, die von Fußgängern und Radfahrern parallel genutzt werden kann, soll dann im Frühjahr montiert werden. Zurzeit werden die Stahlelemente im Werk gefertigt. Die Kosten liegen bei rund 450 000 Euro. „Die Maßnahme wird zu 70 Prozent vom Land gefördert“, teilte die Pressesprecherin der Stadt mit.