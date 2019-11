Lastenräder liegen im Trend. Sie sind schnell, umweltfreundlich und ersetzen viele Autofahrten, zumal dann, wenn sie mit elektrischer Unterstützung unterwegs sind. Auch die Stadt Lüdinghausen wird im Frühjahr 2020 ein Förderprogramm für Lastenräder auflegen. Allerdings benötigen diese Zweiräder etwas mehr Platz als der normale Radler, schreibt der ADFC in einem Pressetext. Genau so wie auch Rollstühle und Spezialräder für ältere oder gehbehinderte Menschen. Aus diesem Grund bittet der ADFC seine Mitglieder und alle anderen Radfreunde darum, Engstellen – wie Umlaufsperren oder Poller – zu melden, die mit solchen Rädern nicht oder nur schwer befahrbar sind. Für Rückmeldungen dazu steht der für Verkehrssicherheit und Radverkehr zuständige Sprecher Manfred Piotrowski zur Verfügung (E-Mail: AKRV-LH-Info@t-online.de). Die gesammelten Meldungen werden dann an die Stadt weitergegeben.