Impulse für die Innovationsförderung abseits von Metropolen holte sich der IHK-Regionalausschuss für den Kreis Coesfeld in der Sitzung bei der Euro-Alkohol GmbH in Lüdinghausen. „Regionen, denen es gelingt, ein gutes Innovationsklima zu schaffen und dafür leistungsfähige Netzwerke aufzubauen, stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit“, wird Ausschussvorsitzender und IHK-Vizepräsident Heinrich-Georg Krumme in dem Pressebericht zitiert.

Mit „Enabling Networks Münsterland“ präsentierten Bernd Büdding und Sonja Raiber von der Regionalinitiative Münsterland den Unternehmern ein laufendes Projekt zur regionalen Innovationsförderung. Dessen Ziel ist es, in den kommenden drei Jahren Unternehmen, Hochschulen und kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaften stärker zu vernetzen, um zum Beispiel den Innovationstransfer aus den Hochschulen in die Wirtschaft zu verbessern.

Fünf Kompetenzfelder wurden dafür für das Münsterland bereits identifiziert: Digitalisierung, Gesundheit/ Bioanalytik, moderne Ingenieurleistungen, Werkstoffe/Oberflächen sowie Nachhaltigkeit. Raiber und Büdding kündigten zudem an, dass fünf Technologie-Scouts Unternehmen bei der Entwicklung innovativer Projekte und Produkte unterstützen werden. Christian Hoischen und Dr. Kai Pflanz von der NRW.Bank informierten anschließend darüber, wie innovative Projekte finanziert werden können. Dabei stellten sie unter anderem öffentliche Förderprogramme vor.

Die 39 ehrenamtlich tätigen Unternehmer im IHK-Regionalausschuss für den Kreis Coesfeld bilden die regionale Interessenvertretung der gewerblichen Wirtschaft. Der Ausschuss befasst sich mit Themen und Projekten im Kreis, die Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Zudem berät der Regionalausschuss die Vollversammlung, das Präsidium und die Geschäftsführung der IHK , heißt es abschließend.