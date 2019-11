„Dicke Bretter bohren“

Mal sind die Schaufenster mit Papier verhängt, mal nutzt eine Galerie das Ladenlokal, um Bilder auszustellen. Im Ergebnis ergibt sich allerdings das gleiche Bild: Dort wird nichts verkauft, die Türen für mögliche Kundschaft bleiben verschlossen – drinnen meist nur gähnende Leere. Dieses Bild zeigt sich in der Lüdinghauser Altstadt an einigen Stellen, und das schon seit geraumer Zeit auch auf der Haupteinkaufsader, der Langenbrückenstraße. Dort fallen gleich zwei Leerstände ins Auge.

Ein Thema, das auch die Verantwortlichen bei Lüdinghausen Marketing umtreibe, bestätigt Geschäftsführer Stefan Wiemann : „Das ist bei uns ein beständiges Thema. Der Einzelhandel hat eine wichtige soziale Funktion, neben der Versorgung auch die Begegnung.“ So trage er zur Lebensqualität vor Ort bei. In Sachen Ursachenforschung muss Wiemann nicht lange grübeln: Es sei der Onlinehandel, der vor allem Geschäftsinhabern in den Mittelstädten das Leben schwer mache. Und manchmal auch überzogene Mietvorstellungen der Immobilieneigner.

„ Da ist jeder selbst gefragt, der eine lebendige Innenstadt will. Da ist jeder selbst gefragt, der eine lebendige Innenstadt will. “ Stefan Wiemann

Stefan Wiemann

Andererseits seien gerade in Lüdinghausen in der jüngeren Vergangenheit die Geschäftsflächen im Zen­trum wie auch außen gewachsen. Und mit dem Blick auf das Einkaufsverhalten der Menschen ergänzt er: „Da ist jeder selbst gefragt, der eine lebendige Innenstadt will.“ Ein gesunder Mix mache ein gutes Einkaufsklima aus. Eine besondere Rolle spiele dabei die Gastronomie. „Die ist ein wichtiger Magnet“, so Wiemann, der dies für die Steverstadt sehr positiv sieht. Auch das Thema Wohnen habe für eine Innenstadt eine wichtige Bedeutung. Insgesamt sei Lüdinghausen jedoch „gut aufgestellt“, betont der Geschäftsführer. Das zeigten nicht zuletzt die jüngsten Neuansiedlungen in der Innenstadt.

Ein dramatisches Bild in Sachen Leerstände will auch Stefan Geyer nicht zeichnen. Der städtische Wirtschaftsförderer sieht deren Zahl „immer noch im einstelligen Bereich“. Zugleich beschreibt er das Problem der Stadt: „Wir können nicht als Makler auftreten. Wir sind nicht Herr des Verfahrens.“ In seiner Position als Wirtschaftsförderer könne er Kontakte knüpfen, zwischen Interessenten und Eigentümern vermitteln. Manchmal gestalte es sich schwierig, gerade an letztere heranzukommen.

„ Nicht umsonst stellen wir vermehrt Nachfragen nach größeren Verkaufsflächen für unsere Innenstadt fest. Nicht umsonst stellen wir vermehrt Nachfragen nach größeren Verkaufsflächen für unsere Innenstadt fest. “ Stefan Geyer

Eines allerdings sei für die Stadt möglich: „Wir können die Attraktivität der Stadt beeinflussen.“ Und da sei Lüdinghausen auf gutem Weg, ist Geyer überzeugt. Dies werde der Kommune Studien von Dritten eindrucksvoll bestätigt. „Nicht umsonst stellen wir vermehrt Nachfragen nach größeren Verkaufsflächen für unsere Innenstadt fest.“

Stefan Geyer

Dazu leisteten etwa der neu gestaltete Marktplatz ebenso einen Anteil wie das kommende Kino sowie die verschiedenen Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK). Auch das Projekt des Quartiersmanagements habe in den vergangen beiden Jahren viel gebracht.

Sowohl Wiemann als auch Geyer verweisen auf die derzeit positive Entwicklung im Bereich des Schnittpunkts Kleine Münsterstraße/Kirchstraße. Dort haben sich erst kürzlich zwei Geschäfte neu angesiedelt und ein drittes werde bald folgen.

Das Dritte im Bunde ist die „Wohnstube“. Deren Inhaber Horst Schweers siedelt zum Jahreswechsel von der Steverstraße um, wo er seit 1992 sein Geschäft hat. Ein echtes Wagnis, wie der 60-Jährige selbst zugibt. Die Entscheidung, in die Innenstadt zu gehen, sei ihm nicht leicht gefallen, sagt er. Aber er hoffe darauf, am neuen, zentralen Standort präsenter zu sein und mehr Laufkundschaft zu haben.

„Total zufrieden“ mit ihrem Standort in der Kleinen Münsterstraße ist Simone Kleffmann. Sie betreibt dort seit Anfang Oktober ihre „Kreativ-Ecke“ mit Deko- und Bastelartikeln sowie Kursangeboten für Kinder und Erwachsene. Ihr sei wichtig, dass gerade „diese Ecke der Innenstadt wieder belebt wird“.

Letztlich gehe es bei der Beseitigung von Leerständen um ein Zusammenspiel vieler Kräfte. Dazu zählten neben Lüdinghausen Marketing die städtische Wirtschaftsförderung. Darüber hinaus sei die Wirtschaftsförderung des Kreises Coesfeld mit im Boot. Es gelte, Netzwerke zu knüpfen, sagt Wiemann. Als ein Projekt schwebt ihm vor, dass nicht genutzte Geschäftsflächen „temporär bespielt werden“ – sogenannte „Pop-up-Stores“. LH-Marketing könne dabei allerdings nur die Rolle als Ideengeber und Unterstützer übernehmen. Insgesamt, so Wiemann, müsse man gegenwärtig „dicke Bretter bohren“.