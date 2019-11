„Das Cani – die richtige Schule für mein Kind?“ – unter diesem Motto steht der Elterninformationsabend am 26. November (Dienstag), zu dem der Schulleiter des Gymnasiums Canisianum, Michael Dahmen , zusammen mit dem Unterstufenkoordinator Daniel Tatz zu 19 Uhr in die Aula der Schule einlädt.

Zu allen Fragen rund um den Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule, insbesondere zum Cani, stehen die Veranstalter zusammen mit den Kollegen der aktuellen Jahrgangsstufen fünf und sechs, dem Schulträger sowie zahlreichen Elternvertretern Rede und Antwort. Welche Förderangebote bietet das Cani? Was tun für die besonders begabten Schüler? Wie steht es um die Digitalisierung? Welche Sprachen können Kinder am Cani lernen? Welche Möglichkeiten eröffnen sich in den Naturwissenschaften? Wer auf diese Fragen eine Antwort sucht oder selbst Fragen hat, die er in die Diskussion mit einbringen möchte, ist an dem Abend genau richtig, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Wer das Cani auch hautnah erleben und die ganze Schule kennenlernen möchte, ist am 30. November (Samstag) ab 10 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Dort können Kinder mit ihren Eltern die besonderen Förderangebote rund ums Lesen und Schreiben kennenlernen, sich über die digitale Ausstattung und ihren Einsatz im Unterricht informieren sowie in die fünf am Cani unterrichteten Sprachen hineinschnuppern.

In den Räumen der Naturwissenschaften warten spannende Experimente und neueste technische Ausstattung darauf, vorgeführt zu werden – und wer sich für 3D-Druck interessiert, wird ebenfalls auf seine Kosten kommen. Alle Stationen warten mit Mitmach-Angeboten auf – und bei der Cani-Schnitzeljagd kann man auf die Suche nach dem verschwundenen Maskottchen der Schule gehen.

In der Mensa stehen zudem Kaffee, Kuchen und Waffeln bereit. Dort können die Besucher mit den Eltern der jüngsten Cani-Schüler ins Gespräch kommen, heißt es abschließend.