Am Samstag hatten die „Struckler“ ihre alljährliche Generalversammlung, auf der es trotz aller Regularien munter und gut gelaunt zuging. Doch bevor es zum unterhaltsamen Teil des Abends ging, wurde noch der 13 im Jahresverlauf verstorbenen Mitglieder gedacht. Helmut Kersting , ein langjähriges verdientes Mitglied, legte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Kassierer nieder und wurde besonders geehrt, außerdem die (Wieder-) Wahl einiger Vorstandsmitglieder vorangebracht.

Dann aber ließ der Vorsitzende André Schlierkamp das beinahe beendete Jahr 2019 in Bild und Vortrag für die zahlreich erschienenen Mitgliedern Revue passieren. So gab es viele offizielle Veranstaltungen und darüber hinaus gemeinsame Aktivitäten, auf die gerne zurückgeblickt wurde. Dabei waren aber keineswegs nur die Erwachsenen im Blickpunkt, sondern auch der Nachwuchs durfte sich über schöne Ausflüge, bunte Nachmittage und Festlichkeiten freuen. Sicherlich war dabei die Lambertusfeier im kleinen Birkenwäldchen ein besonderer Höhepunkt, hat sie doch schon eine lange Tradition. Die gibt es aber bei nahezu sämtlichen Aktivitäten, seien es das Doppelkopfturnier gleich zu Jahresanfang, der Seniorennachmittag, die Winterwanderung, die Irish Night, zu der im Parc de Taverny die gesamte Lüdinghauser Bevölkerung eingeladen ist, und vieles mehr. Insgesamt sechs aktive Gruppen machen sich für die Organisation dieser unterschiedlichen Freizeitunterhaltungen besonders verdient, darunter auch die sogenannten „Flintenweiber“, die Schlierkamp mit den Worten vorstellte: „Worüber anderswo noch diskutiert wird, im Struck ist die Gleichberechtigung schon längst angekommen“.

In jedem Fall angekommen ist aber auch die gute Laune und die Bereitschaft, zusammen mit anderen Menschen eine gute Zeit zu verleben und genau dazu rief André Schlierkamp am Ende des offiziellen Teils auch auf. Nicht ohne vorher noch an die beiden ausstehenden Veranstaltungen zu erinnern: Am 30. November findet das Adventssingen an der Burg Lüdinghausen im Zusammenhang mit dem Hobbymarkt der Künstler statt und am 8. Dezember die Nikolausfeier im Struckhaus.