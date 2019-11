Bei ihrer Jahreshauptversammlung am Samstagabend zog die Deutsch-Französische Gesellschaft eine positive Bilanz. Die erste Vorsitzende Maria Edelbusch begrüßte die Mitglieder im Bauhaus der Burg Lüdinghausen und blickte mit ihnen auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Der französische Kochabend und die Wanderung im März, das spontane Treffen auf dem französischen Markt im April, der Sprachkurs in Taverny, bei dem – neben dem Lernprogramm – auch viele kulturelle Aktivitäten unternommen wurden, sowie die Radtour entlang der Maas und das alljährliche Boule-Spiel prägten in diesem Jahr das Zusammenleben in der Gemeinschaft.

Josephine Kleyboldt , stellvertretende Bürgermeisterin und Mitglied der Deutsch-Französischen Gesellschaft, lobte das Pflegen der Kontakte nach Frankreich. „Der individuelle Austausch hält die Partnerschaft der Städte lebendig und vielfältig“, hob Kleyboldt hervor und fügte hinzu, dass dieser Zusammenhalt in Zeiten von wachsendem Nationalismus und einem krisenhaften Europa besonders wichtig sei. Kleyboldt bedankte sich abschließend beim Vorstand der DFG: „Sie werden über ihren Einsatz unsere Stadt weiterhin bekannt machen und das wertvolle Gut der Freundschaft und des Friedens vertiefen.“

Ein weiterer Programmpunkt waren die Neuwahlen des Vorstandes. Kassenwart Wolfgang Hilgert und Schriftführer Klaus Althoff legten ihre Ämter nach 14 beziehungsweise zwölf Jahren nieder. Maria Edelbusch und Lothar Kostrzewa-Kock wurden als Vorsitzende wiedergewählt. „Es wird jedoch meine voraussichtlich letzte Amtszeit sein“, so Edelbusch. Den Rest des Vorstandes bilden von nun an Annette Schulze als neue Schriftführerin, Manfred Daniel als Kassenwart, Inge Wiesner und Michael Krings als Beisitzer, Wolfgang Hilgert und Günther Rüther als Kassenprüfer und Lucie Müller als Übersetzerin. Huberta Frenken und Inge Wiesner wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Im neuen Jahr soll der Fokus auf der Jugendarbeit liegen, um neue Mitglieder für die Deutsch-Französische Gesellschaft zu gewinnen. Das Jugendprojekt im Sommer 2020 soll unter der Leitung von Lothar Kostrzewa-Kock mit verschiedenen Ausflügen neue Jugendliche anlocken. Der Kochabend, ein Besuch der Show des deutsch-französischen Kabarettisten Emmanuel Peterfalvi (besser bekannt als „Alfons“) und weitere Exkursionen sollen der Gesellschaft auch im nächsten Jahr viele neue Erlebnisse und Erinnerungen schenken.