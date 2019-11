Im Stephanus-Gemeindezentrum fand jetzt das 28. ökumenische Frauenfrühstück der evangelischen Kirchengemeinde statt. Nach Begrüßung und musikalischer Einstimmung durch die Life-Band erfreuten sich die knapp 150 Anwesenden zunächst am abwechslungsreichen Frühstücksbüfett, heißt es in einem Pressetext.

„Danach gewann die junge, dynamische Referentin Ronja Wolf aus Darmstadt die Aufmerksamkeit wohl aller mit zwei Experimenten“, heißt es weiter. Experiment 1: zwei Minuten Stille. Danach konnten einige Teilnehmerinnen berichten, was sie empfunden hatten.

Zwei Minuten schweigen

Experiment 2: zwei Minuten Stille nach dem Lesen verschiedener Bibeltexte, die auf den Tischen auslagen. Auch dazu konnten sich die Teilnehmerinnen äußern. Wolf führte aus, dass man in der Stille sich selbst begegnet mit Hoffnungen, Ängsten, Erinnerungen. Stille brauche man, um Gott zuzuhören, aber auch um zu fragen. So entstehe ein Gebet, das immer ein Dialog mit Gott sein sollte, so die Referentin. „Freude an ihm gibt Kraft und Zuversicht“, skizzierte Wolf die Vielschichtigkeit eines Gebetes.

Sie berichtete außerdem von Begegnungen mit Menschen in Flüchtlingsunterkünften und abschließend von einem jungen Mädchen, das weder weinen noch beten konnte. Dass sie ihr dank ihres Engagements letztlich helfen konnte, nahmen die Besucherinnen des Frühstücks ihr ab.

DieLife-Band und ihre Musik rundeten den interessanten Vormittag musikalisch ab. Das nächste Frauenfrühstück findet am 21. März 2020 statt, teilen die Organisatorinnen mit.