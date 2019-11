Die Stammesversammlung der Lüdinghauser Pfadfinder tagte jetzt. Nach einem Jahresrückblick auf das Stammesleben, berichteten die vier Altersstufen, was sie in der vergangenen Zeit in ihren Truppstunden erlebt hatten. Anschließend wurden die Aktivitäten für das kommende Jahr vorgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch Vorstandswahlen standen an. Selina Mick , deren Amtszeit auslief, kandidierte nicht erneut und so wurde Florian Janich einstimmig als Stammesvorsitzender gewählt. Zusammen mit Yule-Sophie Richau und Stammeskurat Lars Keimeier, der für weitere drei Jahre wieder gewählt wurde, bilden sie das neue Vorstandsteam.

Nächste Aktionen sind ein Stand auf dem Adventsmarkt und das Friedenslicht aus Betlehem, das am 21. Dezember um 18 Uhr in einem gestalteten Aussendungsgottesdienst in der Felizitas Kirche verteilt wird. Es folgten der Kassenbericht und die einstimmige Entlastung des Stammesvorstands. Mit einem kleinen Geschenk bedankte sich der Elternbeirat mit lobenden Worten bei der ehrenamtlich engagierten Leiterrunde. Zum Abschluss ließen die Pfadfinder das Sommerlager an der Jomsburg an der Ostseeküste in einer Fotoshow Revue passieren.